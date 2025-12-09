Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; Karadeniz ile İç Anadolu’nun orta ve doğu kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda kar yağışı etkili olacak. Marmara ile Ege kıyılarında ise kuvvetli poyraz hakim olacak. Sıcaklıkların İç ve Doğu Anadolu’da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Marmara’nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde yağış öngörülüyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri, Adana’nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt’in Pervari ilçesi ve Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara’nın batısında ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz’in kıyı bölgelerinde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette, Marmara’nın batısıyla Ege kıyılarında ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri, Adana’nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğu kesimleri, Siirt-Pervari ve Van’ın güneyinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyarıda bulunuluyor.

