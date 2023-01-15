Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, güncel verileri değerlendirirken "2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü. Şubat, mart ve nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti" dedi; 'sabır' çağrısında bulundu. Öte yandan küresel tahmin sistemlerine göre de megakente karlı günler yaklaşıyor.
Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar vatandaşı doğalgaz faturası açısından memnun etse de, yağışsız geçen günler hem barajlar açısından hem de tarım ürünleri açısından sıkıntılı günlerin yaşanmasına neden oluyor.
İstanbul’da gözler yılın ilk kar yağışına çevrilirken, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den dikkati çeken değerlendirmeler geldi.
Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü" diyen Ökten, şöyle devam etti:
"Şubat, mart ve nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti.
Bu senenin potansiyeli 2021'den daha iyi görünüyor. Stratosfer de çok iyi gidiyor. Az daha sabır."