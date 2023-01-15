Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, güncel verileri değerlendirirken "2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü. Şubat, mart ve nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti" dedi; 'sabır' çağrısında bulundu. Öte yandan küresel tahmin sistemlerine göre de megakente karlı günler yaklaşıyor.

Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır - Resim: 1

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar vatandaşı doğalgaz faturası açısından memnun etse de, yağışsız geçen günler hem barajlar açısından hem de tarım ürünleri açısından sıkıntılı günlerin yaşanmasına neden oluyor. 

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Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır - Resim: 2

İstanbul’da gözler yılın ilk kar yağışına çevrilirken, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den dikkati çeken değerlendirmeler geldi. 

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Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır - Resim: 3

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü" diyen Ökten, şöyle devam etti:

"Şubat, mart ve nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti. 

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Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır - Resim: 4

Bu senenin potansiyeli 2021'den daha iyi görünüyor. Stratosfer de çok iyi gidiyor. Az daha sabır."

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