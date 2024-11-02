Kar Altında Hasat Başladı: Köylüler Karı Kazıyor, Toprağın Altından Tek Tek Çıkarıp Satıyor

Köyde yaşayanlardan biri, “Kar bu yıl erken geldi. Patateslerimizi karın altından çıkarmak zorunda kaldık. Zor bir iş ama geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız" ifadeleriyle yaşadıkları süreci özetledi. Kışın zorlu şartlara alışkın olan Şenköylüler, her türlü engeli aşarak kışlık hazırlıklarını tamamladı.