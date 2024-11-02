Kar Altında Hasat Başladı: Köylüler Karı Kazıyor, Toprağın Altından Tek Tek Çıkarıp Satıyor
Artvin’e bağlı Şenköy’de bu yıl kar erken yağınca köylülerin zorlu hasadı başladı. Köylüler, karı kazıyıp toprak altından tek tek çıkardıkları patatesleri satarak kazanç elde ediyor.
Kaynak: İHA
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Şenköy köyünde kar, bu yıl erken düştü. 2 bin rakımlı köyde kış hazırlıklarını sürdüren köylüler, beklenen kar yağışı nedeniyle zor durumda kaldı. Toprak altında bıraktıkları patatesleri çıkarmak isteyen Şenköylüler, önce tarlalarını kaplayan karları temizleyerek işe koyuldu.
Şavşat ilçesi yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Şenköy'de mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışı, köylülerin planlarını altüst etti. Patates hasadı için hazırlık yapan köy sakinleri, emek ve çaba harcayarak karla kaplanmış patatesleri gün yüzüne çıkarıyor. Köylüler, zorlayıcı şartlara rağmen patatesleri tek tek toplayarak satıyor.
Köyde yaşayanlardan biri, “Kar bu yıl erken geldi. Patateslerimizi karın altından çıkarmak zorunda kaldık. Zor bir iş ama geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız" ifadeleriyle yaşadıkları süreci özetledi. Kışın zorlu şartlara alışkın olan Şenköylüler, her türlü engeli aşarak kışlık hazırlıklarını tamamladı.