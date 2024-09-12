Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor
Kapya biber salçası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.
Özellikle İzmir yöresinde yapılan kırmızı biber salçası, lezzeti ve kalitesiyle ünlüdür. Peki, kırmızı biber salçasının en doğru ve lezzetli şekilde nasıl hazırlanacağını biliyor musunuz? İşte size İzmir'in geleneksel tarifine göre kırmızı biber salçasının en doğru hazırlanışı!
İşte bu lezzetin sırrı, doğru malzemelerle ve doğru yöntemlerle yapılan salça hazırlamaktadır. Anadolu'nun yöresel tarifleriyle hazırlanan salçalar ise ayrı bir lezzet sunmaktadır.
Kapya biberden salça yapmanın yolu :
Biber Salçası Nasıl Yapılır?
Malzemeler:
25 kg kırmızı kapya biber
1 çay bardağı ay çiçek yağı
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
İlk olarak biberler yıkanıp ikiye bölünür. Ardından biberlerin çekirdek kısımları ayıklanır. Biberler ayıklanırken biberlerin kaynatılacağı tencere suyla doldurulur ve kaynatılır. Yıkanıp ayıklanan biberler file çuvalın içine konarak kaynayan suya konur. Biberler yumuşak bir kıvam alıncaya kadar burada haşlanır.
1 saat kadar haşlanan kapya biberler kaynayan suyun içinden alınır ve süzülmesi için bir yere asılır. Süzülen ve soğuyan haşlanmış biberler robota çekilir. Burada dikkat edilmesi gereken biberlerin çok iyi süzülmüş olmasıdır. Biberler iyi süzülmezse salça sulu ve lezzetsiz olabilir.
Robotta çekilen salçanın daha lezzetli olması için zeytinyağı ile bölüm bölüm (1 kiloluk tencerelerde kısım kısım kavrulabilir) kavrulur. Kavrulan salçalar sıcak haldeyken cam kavanozlara konarak hiç kullanılmamış ve kaynatılmış kavanoz kapaklarıyla kapatılarak soğumaya bırakılır.
Soğuyan konserveler rutubetsiz, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilerek kış boyu tüketilebilir. Afiyet olsun...
Kaynak: Youtube.com, Haber7.com