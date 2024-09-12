Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor

Özellikle İzmir yöresinde yapılan kırmızı biber salçası, lezzeti ve kalitesiyle ünlüdür. Peki, kırmızı biber salçasının en doğru ve lezzetli şekilde nasıl hazırlanacağını biliyor musunuz? İşte size İzmir'in geleneksel tarifine göre kırmızı biber salçasının en doğru hazırlanışı!

İşte bu lezzetin sırrı, doğru malzemelerle ve doğru yöntemlerle yapılan salça hazırlamaktadır. Anadolu'nun yöresel tarifleriyle hazırlanan salçalar ise ayrı bir lezzet sunmaktadır.

Kapya biberden salça yapmanın yolu :

Biber Salçası Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

25 kg kırmızı kapya biber

1 çay bardağı ay çiçek yağı

Zeytinyağı