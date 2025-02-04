Kapı Önü Paspasları Sanıldığı Kadar Masum Değil! Meğer Salmonella’dan E.Coli’ye Kadar Büyük Riski Varmış

Yapılan araştırmalar, kapı önünde uzun süre duran paspasların bakteri, küf ve mantar üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu gösteriyor. Gün içinde dış ortamda pek çok yüzeye temas eden ayakkabılar, eve girmeden önce paspaslara temas ettiğinde mikrop birikimine neden oluyor. Uzmanlar, bu paspaslarda E. coli, salmonella ve stafilokok gibi zararlı bakterilerin bulunabileceğini belirtiyor. Özellikle yağışlı havalarda paspasların hızla küflenerek solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarabileceği ifade ediliyor.