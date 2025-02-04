Kapı Önü Paspasları Sanıldığı Kadar Masum Değil! Meğer Salmonella’dan E.Coli’ye Kadar Büyük Riski Varmış
Birçok kişi, evin girişinde toz ve kiri tutmak için kapı önü paspası kullanıyor. Ancak uzmanlara göre bu paspaslar, hijyen açısından ciddi riskler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan araştırmalar, kapı önünde uzun süre duran paspasların bakteri, küf ve mantar üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu gösteriyor. Gün içinde dış ortamda pek çok yüzeye temas eden ayakkabılar, eve girmeden önce paspaslara temas ettiğinde mikrop birikimine neden oluyor. Uzmanlar, bu paspaslarda E. coli, salmonella ve stafilokok gibi zararlı bakterilerin bulunabileceğini belirtiyor. Özellikle yağışlı havalarda paspasların hızla küflenerek solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarabileceği ifade ediliyor.
PASPAS KULLANMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN
Özellikle sonbahar ve kış aylarında sürekli nemli kalan paspaslar, küf ve bakteri oluşumunu hızlandırarak alerjik reaksiyonlara ve solunum rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar, kapı önü paspaslarının düzenli temizlenmesini ya da tamamen kaldırılmasını tavsiye ediyor.