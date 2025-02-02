Kapı Kollarında Ne Pas Ne Sökülme İzi Kalıyor! Evdeki 2 Malzeme Yetiyor

Özellikle demir ve çelik gibi malzemelerde görülen paslanma, estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Ancak, basit bir yöntemle kapı kollarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

PASLANMANIN SEBEBİ NE?

Kapı kollarının dış yüzeyinde bulunan koruyucu kaplama zamanla aşınabilir veya hasar görebilir. Bu durumda metal yüzey doğrudan hava ve nemle temas ettiğinde oksitlenme meydana gelir ve pas oluşur. Nemli ortamlar paslanma sürecini hızlandırırken, düzenli bakım yapılmayan kapı kollarında bu durum daha belirgin hale gelebilir.