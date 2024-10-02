Kapanan Kulak Delikleri Bu Yöntemle Kolayca Açılabiliyor

Peki, bu durumda ne yapmalısınız? Yeniden deldirmeye gerek kalmadan, basit bir yöntemle kulak deliğinizi açabilirsiniz.

Kapanan deliği açmaya çalışmadan önce, cildinizi yumuşatmanız önemli. Ilık suyla yapılan bir banyo veya duş, kulak memenizi yumuşatmak için ideal bir yöntemdir. Ardından, vazelin gibi yumuşatıcı bir merhem kullanarak, kulak memenizi nazikçe aşağı ve yanlara doğru gerin. Bu basit adımlarla, kapanan deliği tekrar açabilir ve küpe takmaya hazır hale getirebilirsiniz.