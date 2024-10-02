Kapanan Kulak Delikleri Bu Yöntemle Kolayca Açılabiliyor
Küpe takmadığınız için kapanan kulak deliğiniz varsa endişelenmenize gerek yok. Basit ve acısız bir yöntemle, kapanan delikler kolayca yeniden açılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küpe, hem kadınlar hem de erkekler için yaygın bir aksesuar olarak kullanılıyor. Kulak memesi delinerek takılan küpeler, estetik açıdan da hoş bir görünüm sunuyor. Ancak uzun süre küpe takılmazsa, kulak delikleri kapanabiliyor. Bu durumda, delik çevresindeki doku iyileşme sürecine girerek, kapanmayı sağlıyor.
Peki, bu durumda ne yapmalısınız? Yeniden deldirmeye gerek kalmadan, basit bir yöntemle kulak deliğinizi açabilirsiniz.
Kapanan deliği açmaya çalışmadan önce, cildinizi yumuşatmanız önemli. Ilık suyla yapılan bir banyo veya duş, kulak memenizi yumuşatmak için ideal bir yöntemdir. Ardından, vazelin gibi yumuşatıcı bir merhem kullanarak, kulak memenizi nazikçe aşağı ve yanlara doğru gerin. Bu basit adımlarla, kapanan deliği tekrar açabilir ve küpe takmaya hazır hale getirebilirsiniz.
Eğer bu yöntem işe yaramazsa ve delik açılmazsa, zorlamadan bir uzmana başvurarak yeniden deldirmeniz gerekebilir.