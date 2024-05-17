Kapadokya'da meşhur bölgenin adı değiştirildi

Kapadokya'da en çok fotoğraf çektirilen noktalar arasında yer alan Üç Güzeller’in adı değişti.

Kapadokya'da meşhur bölgenin adı değiştirildi

Kapadokya bölgesinin simge peribacası haline gelen ve dünyada en fazla fotoğraf çektirilen noktalar arasında yer Üç Güzeller’in adı peribacaları olarak değiştirildi.

Ürgüp Belediye Meclisi tarafından, Ürgüp’ün batı girişinde yer alan, Kapadokya’nın simgesi haline gelen ve dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalar arasında yer alan Üç Güzeller ve Çatalkaya gibi isimlerle anılan bölgenin adı ’Peribacaları’ olarak belirlendi. Ürgüp Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ürgüp Belediyesi’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme ilave edilen, Üç Güzeller mevkiine peribacaları isimin verilmesi konusu görüşülerek oylandı.

Açıklamada; “Ürgüp’ün batı girişinde bulunan tarihi ve kültürel simgemiz olan peribacalarının bulunduğu halk arasında Üçgüzeller, Çatalkaya gibi isimler ile adlandırılması bilgi kirliliğine neden olduğu ve aynı zamanda tarihi ve kültürel değerine uygun olmadığından söz konusu alana “Peribacaları” isminin 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (n) fıkrası uyarınca verilmesine oy çokluğu ile karar verildi” denildi.

Kaynak: AA

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