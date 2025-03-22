Kansere En Çok Yakalanan Kan Grubu Belli Oldu: Bu Kan Grubunda Kanser Riski Yüzde 55 Daha Fazla

BİLİM İNSANLARI KESİN OLARAK AÇIKLAYAMIYOR

Bilim insanları, bazı kan gruplarının neden özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı daha savunmasız olduğunu kesin olarak açıklayamıyor. Ayrıca uzmanlar, bu alandaki verilerin yorumlanmasında temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Araştırmalarda örneklem sayısının yetersiz olabileceği, alkol kullanımı ve sigara gibi diğer risk faktörlerinin yeterince dikkate alınmadığı eleştirileri de bulunuyor.