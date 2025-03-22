Kansere En Çok Yakalanan Kan Grubu Belli Oldu: Bu Kan Grubunda Kanser Riski Yüzde 55 Daha Fazla
Bilim insanları 50 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmalarla kan grubu ile kanser riski arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Bu kan grubuna sahip olanların mide kanserine yakalanma riski diğer kan grubuna sahip kişilere oranla yüzde 55 daha yüksek olduğu belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan yeni bir bilimsel araştırma, kan grubu ile kanser riski arasındaki bağlantıya dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 50 bin kişi üzerinde yürütülen çalışmaya göre, A, B ya da AB kan grubuna sahip olanların mide kanserine yakalanma riski, 0 kan grubuna sahip kişilere kıyasla yüzde 55 daha yüksek.
Daily Mail’in aktardığı haberde, bu üç kan grubuna sahip bireylerin ölümcül bazı kanser türlerine daha yatkın olabileceği ifade edildi. Özellikle A grubu bireylerin bağırsak kanseri, AB grubundakilerin ise karaciğer kanseri açısından daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çekildi. Nitekim 2016 yılında yapılan başka bir araştırmada, AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma olasılığının yüzde 45 daha fazla olduğu tespit edilmişti.
BU KAN GRUBU KANSERE KARŞI KORUYUCU
Araştırmaya göre, 0 negatif ya da 0 pozitif kan grubuna sahip olmak, pankreas kanserine karşı belirli ölçüde koruyuculuk sağlayabilir. Birleşik Krallık'ta en yaygın kan grupları arasında 0 pozitif, A pozitif ve A negatif yer alırken, AB negatif kan grubu en nadir görülen gruplardan biri olarak dikkat çekiyor.
BİLİM İNSANLARI KESİN OLARAK AÇIKLAYAMIYOR
Bilim insanları, bazı kan gruplarının neden özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı daha savunmasız olduğunu kesin olarak açıklayamıyor. Ayrıca uzmanlar, bu alandaki verilerin yorumlanmasında temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Araştırmalarda örneklem sayısının yetersiz olabileceği, alkol kullanımı ve sigara gibi diğer risk faktörlerinin yeterince dikkate alınmadığı eleştirileri de bulunuyor.