Kanser Riskini 10 Kat Daha Çabuk Artırıyor! İşte Herkesin 'Doğrudur' Dediği Büyük Hata

SICAK İÇECEK TÜKETİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, sıcak içeceklerin özellikle sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklarla bir arada tüketilmesinin riskleri daha da artırdığına dikkat çekiyor. Bu tür kombinasyonların kanser riskini 5 ila 6 kat artırabileceği belirtiliyor.

Pratik bir öneri olarak, içeceklerin demlikten ya da termostan döküldükten sonra en az 5 dakika bekletilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu süre, içeceğin güvenli bir sıcaklığa ulaşması için yeterli bir zaman aralığı sunuyor.