Kanser Riskini 10 Kat Daha Çabuk Artırıyor! İşte Herkesin 'Doğrudur' Dediği Büyük Hata
Günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan çay, kahve ve sıcak çikolata gibi içeceklerin yüksek sıcaklıkta tüketilmesi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Uzmanlar, özellikle 65 derece ve üzerindeki sıcak içeceklerin, ağız, boğaz ve yemek borusunda yanıklara neden olabileceğini ve uzun vadede kanser riskini artırabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 65 santigrat derece üzerindeki içeceklerin yemek borusu kanseri riskini ciddi şekilde artırabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, sıcak içeceklerin tüketimi konusunda ideal sıcaklık aralığının 50-60 derece olduğunu belirterek, içecekleri birkaç dakika soğutmanın sağlık açısından önemini vurguluyor.
Yüksek sıcaklıktaki içeceklerin ağızdan mideye kadar uzanan sindirim sisteminin her bir noktasında yanıklara yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, bu tür yanıkların kronik irritasyona, hassasiyet kaybına ve uzun vadede kansere zemin hazırlayan değişimlere neden olabileceği ortaya çıktı.
SICAK İÇECEK TÜKETİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, sıcak içeceklerin özellikle sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklarla bir arada tüketilmesinin riskleri daha da artırdığına dikkat çekiyor. Bu tür kombinasyonların kanser riskini 5 ila 6 kat artırabileceği belirtiliyor.
Pratik bir öneri olarak, içeceklerin demlikten ya da termostan döküldükten sonra en az 5 dakika bekletilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu süre, içeceğin güvenli bir sıcaklığa ulaşması için yeterli bir zaman aralığı sunuyor.
ÇAY VE KAHVE TÜKETİRKEN SAĞLIĞINIZI KORUYUN
Çay ve kahve gibi sıklıkla tüketilen içeceklerin, yemek borusu ve mide örtüsünde kronik tahrişe neden olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bu durumun ilerleyen süreçte kansere dönüşebilecek hücresel değişimlere yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle, sigara ile birlikte tüketildiğinde bu riskin katlanarak arttığı vurgulanıyor.
SAĞLIKLI BİR ALIŞKANLIK İÇİN KÜÇÜK BİR ÖNLEM
Uzmanlar, sıcak içecek tüketirken biraz sabretmenin ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceğini söylüyor. İçeceklerinizin ideal sıcaklığa ulaşmasını beklemek, yalnızca yanık ve tahrişi önlemekle kalmıyor, aynı zamanda kanser riskini de azaltıyor. Sağlığınızı korumak adına bu basit alışkanlığı edinmek büyük fark yaratabilir.