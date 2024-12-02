Kanlıca'nın Meşhur Yoğurtçusu Açıkladı: Taş Gibi Yoğurt Mayalamanın Sırrı Ortaya Çıktı

Evde yoğurt yapmak hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek. Ancak yoğurdun sulanması ve ekşimesi, bu lezzetli besini tüketme keyfini azaltabilir. Peki, yoğurdunuzun tazeliğini nasıl koruyabilirsiniz? İşte Kanlıca'nın meşhur yoğurtçusu yoğurdun sulanmasını ve ekşimesini önleyecek, taş gibi yoğurt yapmanın sırrını açıkladı.