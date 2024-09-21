Kanı İnceltip Temizliyor, Ciltteki Yaraları İyileştiriyor: Elmadan Bile Daha Fazla Lif İçeren Meyve

Bazı insanlar buruk tadı nedeniyle hurmalardan hoşlanmazken, bazıları ise faydalarını bilmez. Ancak tarih boyunca "Trabzon hurması" olarak anılan ve "Hükümdarların yiyeceği" şeklinde isimlendirilen meyvenin faydaları adeta saymakla bitmiyor.

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Kanı İnceltip Temizliyor, Ciltteki Yaraları İyileştiriyor: Elmadan Bile Daha Fazla Lif İçeren Meyve - Resim: 1

Araştırmacı Elena Vilhelmovna, 'Trabzon hurması' ifadesinin Farsçaya 'tanrıların yemeği' olarak çevrildiğini açıklıyor.

Bu durum pek de şaşırtıcı değil çünkü bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiren birçok vitamin ve mineral içermekte. En zengin lif kaynağı olarak bilinen elmalar bile, hurmalardan daha fazla lif içeremez. Bu turuncu meyveler sindirim sistemini stabilize ederken, kan dolaşımını iyileştirir ve depresyondan kurtulmaya yardımcı olur.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Birçok insan, özellikle kış aylarında hemoglobin değerlerinde azalma olduğundan şikayet ederken, uyuşukluk ve bitkinlik hissettiğini belirtiyor. Hurma, bu durumla baş etmek için en iyi yardımcılardan biridir çünkü kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini hızlandırır, kanı inceltir ve temizler. Aynı zamanda vücut, Trabzon hurması yenilmesi halinde oksijenle dolar.

Bu faydalı yiyecek, görme bozuklukları için de önemli bir şifa kaynağıdır. Araştırmacılar, kalbi güçlendiren Trabzon hurmasından günde bir adet yenilmesi halinde kalp krizi riskinin belirgin bir şekilde düşüş gösterdiğini doğrulamakta. Cilde iyi gelen bu gıda, vücuttaki küçük ve zor geçen yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Trabzon hurmasında bulunan triptofan, mutluluk hormonu olan serotonin üretiminde önemli rol oynar.

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