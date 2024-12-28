Kanal D'nin İddialı Dizisinin Fişi Çekildi: Sevilen Dizi Final Yapıyor
Geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın dönemi başlayınca da cumartesi akşamına alınan Kanal D'nin iddialı dizisi Yalan, bu akşam 30. bölümle final yapıyor.
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Kanal D ekranlarında Süreç Film imzasıyla izleyiciyle buluşan Yalan dizisi için final kararı verildi. Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Geçtiğimiz yaz dönemi pazartesi akşamları yayınlanan Yalan, yeni yayın döneminde cumartesi akşamlarına alınmıştı. Ancak bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte dizinin ekran hayatı sona eriyor.