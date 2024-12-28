Kanal D'nin İddialı Dizisinin Fişi Çekildi: Sevilen Dizi Final Yapıyor

Kanal D ekranlarında Süreç Film imzasıyla izleyiciyle buluşan Yalan dizisi için final kararı verildi. Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.