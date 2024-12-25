Kanal D'den Flaş Annem Ankara Kararı: Reyting Rekorları Kıran Dizide Beklenmeyen Gelişme

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveye yerleşmişti. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide yine dengeleri alt üst edecek bir değişiklik yaşandı. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ‘Annem Ankara’ dizisine yeni bir isim dahil oluyor.