Kanada’ya Gitmek de Hayal Oluyor

Kanada Merkez Bankası ise konut piyasasındaki krizi, ağır hükümet düzenlemeleri ve inşaat sektöründeki işgücü eksikliğine bağlıyor. Bu gelişmeler, Kanada'nın göçmenlik politikasında "ihtiyaca göre kapı açma ve kapama" stratejisine geçmesine neden oldu. Ekonomik daralma dönemlerinde, göçmen kabulünün zorlaştırılacağı ve iş gücü ihtiyacının azaldığı zamanlarda göçmenlik başvurularının sınırlanacağı belirtiliyor.

Bu durum, Singh ve onun gibi birçok göçmen için geleceğe dair büyük belirsizlikler anlamına geliyor. Göçmenlik politikalarındaki bu değişim, özellikle uluslararası öğrenciler ve geçici işçiler için yeni zorluklar yaratıyor.