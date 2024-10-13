Kanada’ya Gitmek de Hayal Oluyor
Son yıllarda Kanada hükümeti ekonomiyi canlandırmak için milyonlarca göçmenin gelişine izin verirken artan konut krizi, sağlık sistemindeki zorluklar ve işsizlik oranları ülke genelinde endişeye neden oldu. İlerleyen süreçlerde Kanada hükümeti, göçmenlik başvurularını sınırlayacak. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Toronto Pearson Havaalanı'ndan şehre geç saatlerde yapılan bir Uber yolculuğu, genellikle sürücülere iyi bir kazanç sağlıyor ancak 19 Eylül gecesi Sachindeep Singh için durum böyle olmadı. Şehre birkaç kilometre kala, Singh'in Uber uygulaması aniden çalışmayı durdurdu. Nedeni, çalışma izninin gece yarısı dolmuş olmasıydı. 23 yaşındaki Singh, 2019 yılında uluslararası öğrenci olarak Kanada'ya gelmişti ve göçmenlik statüsü ona çalışma hakkı tanıyordu fakat yeni düzenlemeler, Singh gibi yüz binlerce göçmeni belirsizlik içinde bıraktı.
KONUT KRİZİ SİSTEMLERİ ZORLUYOR
Son yıllarda, Kanada hükümeti ekonomiyi canlandırmak için milyonlarca göçmeni ülkeye davet etmişti ancak artan konut krizi, sağlık sistemindeki zorluklar ve işsizlik oranları, göçmenler konusundaki endişeleri artırdı. Bu bağlamda, hükümet göçmenlik politikalarında daha katı adımlar atmaya başladı. Göçmenlik Bakanı Marc Miller, öğrenci vizelerinin sınırlandırılması ve bazı işverenlerin yabancı işçi çalıştırma kotalarının düşürülmesi gibi önlemleri açıkladı. Bu düzenlemeler, Singh gibi geçici ikamet statüsündeki göçmenlerin durumunu daha da zorlaştırıyor.
YÜKSEK İŞSİZLİK ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Kanada'da geçici ikamet edenlerin sayısı hızla artarak ülke nüfusunun yüzde 6,8'ine ulaştı ve yüksek işsizlik oranları ve barınma krizi gibi sorunlar, geçici göçmenlerin bu sorunları daha da derinleştirdiği eleştirilerini gündeme getirdi. Toronto'nun Brampton gibi göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde, konut fiyatları fahiş seviyelere ulaştı. Yerel yöneticiler, artan nüfusun sağlık ve konut sistemini zorladığını ifade ediyor.
Kanada Merkez Bankası ise konut piyasasındaki krizi, ağır hükümet düzenlemeleri ve inşaat sektöründeki işgücü eksikliğine bağlıyor. Bu gelişmeler, Kanada'nın göçmenlik politikasında "ihtiyaca göre kapı açma ve kapama" stratejisine geçmesine neden oldu. Ekonomik daralma dönemlerinde, göçmen kabulünün zorlaştırılacağı ve iş gücü ihtiyacının azaldığı zamanlarda göçmenlik başvurularının sınırlanacağı belirtiliyor.
Bu durum, Singh ve onun gibi birçok göçmen için geleceğe dair büyük belirsizlikler anlamına geliyor. Göçmenlik politikalarındaki bu değişim, özellikle uluslararası öğrenciler ve geçici işçiler için yeni zorluklar yaratıyor.