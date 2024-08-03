Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış

Ameliyatlarda veya kaza durumlarında hayati öneme sahip olan kan grupları, aynı zamanda insanların zeka seviyeleri için önemli detaylar barındırıyor. Her ne kadar bütün kan grupları içerisinden dahi insanlar çıkabiliyor olsa da, yapılan araştırmalar belirli kan grubuna mensup kişilerin ortalamanın üzerinde zekaya sahip olduğunu gösterdi.

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Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış - Resim: 1

Bulunulan çevre, alınan eğitim ve çok sayıda çevresel faktör, insanların zeka seviyeleri üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor.

Bütün bu maddelere karşın yapılan araştırmalar, insanların zekalarının önemli bölümünü kalıtımsal yollar ile ebeveynlerinden miras aldıklarını gösteriyor. İnsanların doğuştan sahip olduğu özellikleri inceleyen ve bunları zekaları ile ilişkilendiren son araştırmada ise, kan grupları ile IQ seviyeleri arasındaki bağlantı mercek altına alındı.

BU KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER DAHA ZEKİ

8 milyarın üzerinde insanın yaşadığı dünyada her kan grubundan milyonlarca dahi insan bulunuyor olsa da, araştırmaya katılan insanların zeka ortalaması dikkate alındığında bazı kan gruplarının diğerine üstünlük sağladığı anlaşıldı. Geçtiğimiz yıllarda Japonya'da yapılan araştırmalarda kan gruplarına göre farklı karakteristik özellikler atfedilirken, hazırlanan son araştırma raporunda kanımızın Rh değerine göre zeka seviyemizde değişiklikler olabileceği belirtildi.

Bir başka deyişle, kan grubumuzun pozitif ya da negatif olması, zeka seviyemiz hakkında öncü bir mesaj olabilir. Peki hangi grubun mensupları diğerlerine kıyasla daha zeki?

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