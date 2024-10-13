Kan Grubunuz Alarm Veriyor! Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler İçin Felç Riski Her An Kapıda

Araştırmalara göre, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç riski artış gösteriyor. Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki kimyasal farklılıklarla tanımlanır ve A, B, AB veya O grubu olarak sınıflandırılır.

17 BİN KİŞİ ÜZERİNDE TEST YAPILDI

2022 yılında yapılan geniş çaplı bir çalışmada, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç riski arasında önemli bir bağlantı keşfedildi. 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın kontrol grubuyla yapılan bu araştırma, 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti. Çalışmadaki katılımcılar 18-59 yaş aralığındaydı.

Kaynak: Haber Merkezi