Kan Grubunuz Alarm Veriyor! Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler İçin Felç Riski Her An Kapıda

Bilim insanları, kan grubunun erken yaşta felç geçirme riskini etkileyebileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, A kan grubuna sahip bireylerin felç geçirme olasılığının diğer kan gruplarına kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kan Grubunuz Alarm Veriyor! Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler İçin Felç Riski Her An Kapıda - Resim: 1

Araştırmalara göre, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç riski artış gösteriyor. Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki kimyasal farklılıklarla tanımlanır ve A, B, AB veya O grubu olarak sınıflandırılır.

17 BİN KİŞİ ÜZERİNDE TEST YAPILDI

2022 yılında yapılan geniş çaplı bir çalışmada, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç riski arasında önemli bir bağlantı keşfedildi. 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın kontrol grubuyla yapılan bu araştırma, 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti. Çalışmadaki katılımcılar 18-59 yaş aralığındaydı.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Atom Bombasından Kurtuldu Nobelin Sahibi Oldu Atom Bombasından Kurtuldu Nobelin Sahibi Oldu
Paslanmış Vidayı Yağ Gibi Sökme Yöntemi: İşte Bu Kadar Kolaymış Paslanmış Vidayı Yağ Gibi Sökme Yöntemi: İşte Bu Kadar Kolaymış
Yumurtanın Taze Olup Olmadığını Anlamak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Bu Yöntemi İlk Kez Duyacaksınız Yumurtanın Taze Olup Olmadığını Anlamak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Bu Yöntemi İlk Kez Duyacaksınız
Tesadüfen Gördü! Ayı Yuvası Sandığı Mağaranın İçine Girince Şoke Oldu, Devasa Bir… Tesadüfen Gördü! Ayı Yuvası Sandığı Mağaranın İçine Girince Şoke Oldu, Devasa Bir…
Dünyanın Kırmızı İncisi Olarak Biliniyor! Sadece 4 Hafta Tüketenin Beyni Zehir Gibi Çalışıyor Dünyanın Kırmızı İncisi Olarak Biliniyor! Sadece 4 Hafta Tüketenin Beyni Zehir Gibi Çalışıyor
Kışın Habercisi Hasat Başladı: Kars'ta Çiftçinin Yüz Gülüyor Kışın Habercisi Hasat Başladı: Kars'ta Çiftçinin Yüz Gülüyor
Aksaray'da Üretiliyor, Kanser İlacının Hammaddesi... Yurt Dışından Talep Yağıyor: 'Türkiye'yi Bu Ürünle Tanıtabiliriz' Aksaray'da Üretiliyor, Kanser İlacının Hammaddesi... Yurt Dışından Talep Yağıyor
Perdeleri Olduğundan Daha da Beyazlaştıran Basit ve Doğal Yöntem: İşte Kalıcı Çözüm Perdeleri Olduğundan Daha da Beyazlaştıran Basit ve Doğal Yöntem: İşte Kalıcı Çözüm
Kanada’ya Gitmek de Hayal Oluyor Kanada’ya Gitmek de Hayal Oluyor
Havalar Soğumaya Başlarken Hangi Çorba Hastalığı Önler? İşte Soğuklar İçin Zırh Etkili O Çorba Havalar Soğumaya Başlarken Hangi Çorba Hastalığı Önler? İşte Soğuklar İçin Zırh Etkili O Çorba
Her Mutfakta Var, 1 Kaşıkla Ömürden 10 Yıl Götürüyor! Meğer Demir Eksikliğine Neden Oluyormuş 1 Kaşıkla Ömürden 10 Yıl Götürüyor
40 Yıllık Aşçı Sırrını Açıkladı! Kuru Fasulyenin Kabuklanmasını Bu Malzeme ile Engelleyebilirsiniz 40 Yıllık Aşçı Sırrını Açıkladı! Kuru Fasulyenin Kabuklanmasını Bu Malzeme ile Engelleyebilirsiniz