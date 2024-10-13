Kan Grubunuz Alarm Veriyor! Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler İçin Felç Riski Her An Kapıda
Bilim insanları, kan grubunun erken yaşta felç geçirme riskini etkileyebileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, A kan grubuna sahip bireylerin felç geçirme olasılığının diğer kan gruplarına kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmalara göre, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç riski artış gösteriyor. Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki kimyasal farklılıklarla tanımlanır ve A, B, AB veya O grubu olarak sınıflandırılır.
17 BİN KİŞİ ÜZERİNDE TEST YAPILDI
2022 yılında yapılan geniş çaplı bir çalışmada, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç riski arasında önemli bir bağlantı keşfedildi. 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın kontrol grubuyla yapılan bu araştırma, 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti. Çalışmadaki katılımcılar 18-59 yaş aralığındaydı.
Kaynak: Haber Merkezi