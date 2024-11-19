Kamyonda Havada Bulunan Tekerlekler Ne İşe Yarar? Yedek Olsun Diye Değil

YAKIT TASARRUFU SAĞLAR

Yere değen tekerlek sayısı arttıkça sürtünme de artar. Bu da yakıt tüketimini doğrudan etkiler. Havada duran tekerlekler sayesinde sürtünme azalır ve böylece yakıt tasarrufu sağlanır. Daha az tekerlek yere değdiği için, mekanik parçaların aşınması da azalır. Bu durum, araç bakım masraflarını düşürerek uzun vadede önemli bir tasarruf sağlar.

Bu yedek aks sistemi, olası bir tekerlek patlamasında devreye girerek aracın kontrolünü kaybetmesini engeller. Ağırlık diğer tekerleklere dağıldığı için, kazaların daha hafif atlatılması sağlanır.