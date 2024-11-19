Kamyonda Havada Bulunan Tekerlekler Ne İşe Yarar? Yedek Olsun Diye Değil
Yolculuklarımız sırasında sıkça karşılaştığımız kamyon ve tırların arkasında, havada asılı duran tekerlekler görmüşüzdür. İlk bakışta anlamsız gibi görünen bu durumun aslında oldukça pratik bir nedeni var. Hayır, amacı ilk akla gelen yedek lastik olması değilmiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Yolda gördüğümüz havada duran tekerlekler, ilk bakışta anlamsız gibi görünse de, aslında oldukça akıllıca tasarlanmış bir sistemdir. Bu sayede hem yakıt tasarrufu sağlanır, hem de araçların ömrü uzatılır. Aynı zamanda güvenlik açısından da önemli bir role sahiptir.
Bu tekerleklerin asıl amacı, araçların daha verimli çalışmasını sağlamak. Ağır yük taşıma durumunda devreye giren bu tekerlekler, aracın taşıma kapasitesini artırır. Ancak araç boş veya hafif yük taşıdığında, hidrolik bir sistem sayesinde yukarı kaldırılırlar.
Bu sistem, genellikle hidrolik bir mekanizma ile kontrol edilir. Şoför, kabinden basit bir işlemle bu tekerlekleri yukarı veya aşağı hareket ettirebilir. Ağır yük alındığında tekerlekler otomatik olarak yere iner ve aracın taşıma kapasitesini artırır. Yük boşaltıldığında ise tekrar yukarı kalkarak sürtünmeyi azaltır.
YAKIT TASARRUFU SAĞLAR
Yere değen tekerlek sayısı arttıkça sürtünme de artar. Bu da yakıt tüketimini doğrudan etkiler. Havada duran tekerlekler sayesinde sürtünme azalır ve böylece yakıt tasarrufu sağlanır. Daha az tekerlek yere değdiği için, mekanik parçaların aşınması da azalır. Bu durum, araç bakım masraflarını düşürerek uzun vadede önemli bir tasarruf sağlar.
Bu yedek aks sistemi, olası bir tekerlek patlamasında devreye girerek aracın kontrolünü kaybetmesini engeller. Ağırlık diğer tekerleklere dağıldığı için, kazaların daha hafif atlatılması sağlanır.