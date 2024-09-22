Kalp Krizi Riskini Ortadan Kaldıran Mucizevi Besin! Bilim İnsanları Açıkladı, Mutlaka Gündüz Tüketin
Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre, bu besin kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor. Tüketenin bir çok hastalığı son buluyor. Yapılan araştırmada gündüz vakti tüketilmesi gereken besinler, yalnızca kalbi korumakla kalmayıp aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlığı da destekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir araştırma, dengeli ve düzenli olarak tüketilen belirli bir besin grubunun kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve kalp krizi ile felç gibi ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, turpgiller ailesine ait olan sebzelerin düzenli bir şekilde tüketilmesinin, özellikle yetişkin insanlarda kan basıncını düşürmede büyük etki gösterdiği ortaya çıktı.
Roka, brokoli, lahana, karnabahar ve turp gibi bu sebzeler, genel sağlığı desteklemenin yanı sıra kalp krizi ve felç riskini azaltmada da önemli rol oynuyor. Çalışma, 56 ile 72 yaş arasındaki hafif ve orta derecede yüksek kan basıncına sahip bireyler üzerinde gerçekleştirildi. Elde edilen bulgulara göre, bu sebzelerin dengeli ve düzenli tüketimi, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini %5 oranında azaltabiliyor.
Araştırmacılar, bu sebzelerin tüketiminin 24 saatlik sistolik kan basıncını (büyük tansiyon) nasıl etkilediğini inceledi. Sonuçlar, bu besinlerin yüksek tansiyon üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Ancak dikkat çeken bir bulgu, bu besinlerin gündüz tüketildiğinde daha etkili olduğuyken, gece ise etkilerinin belirgin olmadığı yönünde. Doktora adayı Emma Connolly ve Dr. Lauren Blekkenhorst, yaptıkları araştırmada sistolik kan basıncında 2,5 mmHg’lik bir düşüş bulduklarını ve bu düşüşün kalp krizi ile felç riskini azaltabileceğini belirtti.
Sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenme düzenine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Aşağıda kalp sağlığını destekleyen bazı alternatif besin önerileri yer alıyor:
-Somon ve Ton Balığı: Omega-3 açısından zengin olan bu balıklar, kan basıncını düşürerek damar sağlığını korur.
-Domates: Likopen içeriği sayesinde kalp sağlığını destekler ve kan lipitleri üzerinde olumlu etkiler gösterir.
-Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, kalp sağlığını koruyarak felç riskini azaltır.
-Kuru Yemişler: Fındık, ceviz ve badem gibi kuru yemişler, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
-Zeytinyağı: Kalp dostu zeytinyağı, damarları koruyarak kalp krizi riskini azaltır.
Ayrıca, yulaf ve kinoa gibi tam tahıllı besinlerin de kötü kolesterol seviyelerini düşürerek kalp sağlığını desteklediği bilinmektedir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır.