Kalp Krizi Riskini Ortadan Kaldıran Mucizevi Besin! Bilim İnsanları Açıkladı, Mutlaka Gündüz Tüketin

Araştırmacılar, bu sebzelerin tüketiminin 24 saatlik sistolik kan basıncını (büyük tansiyon) nasıl etkilediğini inceledi. Sonuçlar, bu besinlerin yüksek tansiyon üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Ancak dikkat çeken bir bulgu, bu besinlerin gündüz tüketildiğinde daha etkili olduğuyken, gece ise etkilerinin belirgin olmadığı yönünde. Doktora adayı Emma Connolly ve Dr. Lauren Blekkenhorst, yaptıkları araştırmada sistolik kan basıncında 2,5 mmHg’lik bir düşüş bulduklarını ve bu düşüşün kalp krizi ile felç riskini azaltabileceğini belirtti.