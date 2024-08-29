Kalp Hastalıklarını Ortadan Kaldırıyor: İşte Keten Tohumunun Vücuda Faydaları
Günlük diyetinize ekleyeceğiniz keten tohumu, sindirim sisteminizi iyileştirebilir, bilişsel işlevlerinizi destekleyebilir ve hastalık riskinizi azaltabilir. Ancak, her gıda maddesinde olduğu gibi, keten tohumunun da bazı olumsuz yönleri bulunabilir.
Keten tohumu (Linum usitatissimum), uzun bir tarihe sahip ve fonksiyonel gıda maddesi olarak bilinen bir besindir. ALA (alfa-linolenik asit) açısından zengin olan keten tohumu, antioksidan özellikleri ile yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve vücudu ağır metal tuzlarından arındırmaya yardımcı olabilir. Keten tohumunu bütün veya öğütülmüş olarak temin edebilir, evde bir blender, mutfak robotu veya kahve değirmeni ile öğütebilirsiniz.
KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ
Öğütülmüş Keten Tohumu (1 yemek kaşığı):
- Kalori: 37,4
- Yağlar: 3 gr
- Doymuş Yağ: <1 gr
- Sodyum: 2,1 mg
- Karbonhidratlar: 2 gr
- Şeker: <1 gr
- Lif: 1,9 gr
- Protein: 1,3 gr
Tam Keten Tohumu (1 yemek kaşığı):
- Kalori: 55
- Yağlar: 4,4 gr
- Doymuş Yağ: <1 gr
- Sodyum: 3 mg
- Karbonhidratlar: 3 gr
- Şeker: <1 gr
- Lif: 2,8 gr
- Protein: 1,9 gr
ÖĞÜTÜLMÜŞ MÜ, BÜTÜN MÜ? HANGİSİ DAHA İYİ
Hem öğütülmüş hem de bütün keten tohumu sağlığınız için faydalıdır, ancak uzmanlar öğütülmüş keten tohumunun sindirim açısından daha etkili olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni, keten tohumunun dış kabuğunun sindirimi zorlaştıran çözünmeyen liflerden oluşmasıdır. Öğütülmüş keten tohumu, vücut tarafından daha kolay sindirilir ve besin maddelerini daha etkin bir şekilde sağlar.
KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI
Lif İçeriği:
Keten tohumu, lif açısından zengin bir kaynaktır. Bir yemek kaşığı tam keten tohumu, yaklaşık 3 gram lif içerir, bu da günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık %11'ini karşılar. Lif, sindirim sağlığını destekler ve kronik hastalık riskini azaltabilir.
Omega-3 Yağ Asitleri:
Keten tohumu, alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltabilir ve kalp hastalıkları riskini düşürebilir. ALA'nın, kalp krizi ve felç riskini azaltma gibi kalp sağlığına olumlu etkileri vardır.
Kalp Sağlığı:
ALA'nın kardiyovasküler hastalık riskini azaltma konusunda güçlü kanıtlar bulunmaktadır. ALA'nın antiinflamatuar etkileri, kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, ALA'nın anti-hipertansif, anti-tümör ve antioksidan özellikleri de bulunmaktadır.
Sindirim Sistemi:
Keten tohumu, doğal bir müshil olarak kabızlık sorunlarını hafifletebilir. Ayrıca, keten tohumu tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkilediği ve bağırsaktaki bakteri florasını artırdığı gösterilmiştir.
Kilo Kontrolü:
Lif içeriği sayesinde keten tohumu, tokluk hissini artırabilir ve uzun süreli doyma sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
Keten tohumu, diyetinize eklemeniz gereken besleyici bir gıda maddesidir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için dengeli ve çeşitli bir diyetin parçası olarak tüketilmelidir.