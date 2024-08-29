Kalp Hastalıklarını Ortadan Kaldırıyor: İşte Keten Tohumunun Vücuda Faydaları

ÖĞÜTÜLMÜŞ MÜ, BÜTÜN MÜ? HANGİSİ DAHA İYİ

Hem öğütülmüş hem de bütün keten tohumu sağlığınız için faydalıdır, ancak uzmanlar öğütülmüş keten tohumunun sindirim açısından daha etkili olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni, keten tohumunun dış kabuğunun sindirimi zorlaştıran çözünmeyen liflerden oluşmasıdır. Öğütülmüş keten tohumu, vücut tarafından daha kolay sindirilir ve besin maddelerini daha etkin bir şekilde sağlar.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

Lif İçeriği:

Keten tohumu, lif açısından zengin bir kaynaktır. Bir yemek kaşığı tam keten tohumu, yaklaşık 3 gram lif içerir, bu da günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık %11'ini karşılar. Lif, sindirim sağlığını destekler ve kronik hastalık riskini azaltabilir.

Omega-3 Yağ Asitleri:

Keten tohumu, alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltabilir ve kalp hastalıkları riskini düşürebilir. ALA'nın, kalp krizi ve felç riskini azaltma gibi kalp sağlığına olumlu etkileri vardır.