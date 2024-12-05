Kaktüsünüze Bu İşlemi Yapmanın Tam Vakti: Yaz Boyu Çiçeğe Doyacaksınız!

Son yıllarda dekoratif bitkiler arasında popüler hale gelen kaktüsler, çöl bitkisi olmaları nedeniyle soğuk havalara pek dayanıklı değildir. Ancak doğru bakım yöntemleriyle kaktüslerinizi kış mevsiminde koruyabilir ve yaz aylarına daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte kaktüs bakımı için dikkat edilmesi gerekenler: