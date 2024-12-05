Kaktüsünüze Bu İşlemi Yapmanın Tam Vakti: Yaz Boyu Çiçeğe Doyacaksınız!
Kolay bakımları ve ölmeleri zor olan bitkiler arasında listenin başında olan kaktüsleri yaza hazırlamanın tam zamanı. Kış döneminde kaktüslere uygulanacak bu işlemlerle yaz boyu çiçek açmalarını sağlayabileceksiniz. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda dekoratif bitkiler arasında popüler hale gelen kaktüsler, çöl bitkisi olmaları nedeniyle soğuk havalara pek dayanıklı değildir. Ancak doğru bakım yöntemleriyle kaktüslerinizi kış mevsiminde koruyabilir ve yaz aylarına daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte kaktüs bakımı için dikkat edilmesi gerekenler:
DIŞ MEKÂN KAKTÜS BAKIMI
Kaktüslerinizi açık alanda yetiştiriyorsanız, soğuk havaların başlamasıyla birlikte su vermeyi kesmelisiniz. Çünkü kış aylarında artan yağışlar, kaktüslerin ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Ayrıca hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesi durumunda kaktüslerinizi koruma altına almalısınız. Bunun için genellikle çuval ya da özel örtüler kullanılarak bitkinin üstü kapatılır.
İÇ MEKÂN KAKTÜS BAKIMI
Kapalı alanlarda yetiştirilen kaktüslerin daha sıcak bir ortamda tutulması gerekir. Eğer kaktüslerinizi peteklerin üzerine koyuyorsanız, iki haftada bir sulama yapmanız yeterlidir. Ancak kaktüslerinizi balkonda tutuyorsanız, sulama sıklığını ayda bire düşürmelisiniz.
KAKTÜS BAKIMINDA NEYE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kış mevsimine girerken kaktüslerinizin saksısını ya da toprağını değiştirmemeniz önemlidir. Çünkü kaktüsler soğuk havaya uyum sağlamaya çalışırken bir de yeni toprağına alışmakta zorlanabilir. Eğer bitkinizde çürümüş bölgeler fark ederseniz, bu alanları birleşim noktalarından budayarak çürümenin yayılmasını engelleyebilirsiniz.