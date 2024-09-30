Kahveyi Sakın Bu Saatler Arasında İçmeyin! Kahve Tiryakileri Şaşkına Dönecek
Uzmanlardan kahve tiryakilerini şaşkına döndürecek açıklama geldi. Kahveyi sakın bu saatler arasında içmeyin! Kahve içmenin de meğer bir saati varmış...
Kaynak: Haber Merkezi
Kahve severler için dikkat edilmesi gereken yeni bir bilgi gündeme geldi. Özellikle Türk kahvesine olan düşkünlük göz önüne alındığında, uzmanlar kahve içmenin belirli saatler için daha uygun olduğunu belirtiyor. Kahve, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da, tüketim zamanı konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
BU SAATLER İÇİNDE İÇMEYİN
Araştırmalara göre, en ideal kahve içme saatleri sabah 08.00-09.00, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 haricindeki saatler. İnsan vücudundaki biyolojik saat, birçok fiziksel süreci düzenliyor. Bu süreçlerin başında kortizol hormonu geliyor. Kortizol, vücudun uyanma mekanizmasında kritik bir rol oynuyor ve gün içerisinde belirli zamanlarda zirveye ulaşıyor.
Uzmanlar, sabah 08.00 ile 09.00 arasında kortizol seviyesinin en yüksek noktaya çıktığını belirtiyor. Bu durumda kahve ya da enerji içeceği tüketmek, kafeinin etkisini azaltabilir ve zamanla bu içeceklere karşı bağışıklık geliştirilmesine yol açabilir. Dolayısıyla, kahve için en uygun zaman, kortizol seviyesinin zirveye ulaştığı saatler sonrasıdır; bu da sabah dokuzdan itibaren başlıyor.
Bununla birlikte, gün içerisinde kortizol seviyeleri yeniden artış gösteriyor; bu da öğle saatlerinde (12.00-13.00) ve akşam saatlerinde (17.30-18.30) geçerlidir. Uzmanların tavsiyesine göre, bu saatlerin dışında kahve içmek daha faydalı olacaktır.