Kahveyi Sakın Bu Saatler Arasında İçmeyin! Kahve Tiryakileri Şaşkına Dönecek

Uzmanlar, sabah 08.00 ile 09.00 arasında kortizol seviyesinin en yüksek noktaya çıktığını belirtiyor. Bu durumda kahve ya da enerji içeceği tüketmek, kafeinin etkisini azaltabilir ve zamanla bu içeceklere karşı bağışıklık geliştirilmesine yol açabilir. Dolayısıyla, kahve için en uygun zaman, kortizol seviyesinin zirveye ulaştığı saatler sonrasıdır; bu da sabah dokuzdan itibaren başlıyor.