Kahveyi İçmemeniz Gereken Saatler! Tüm Faydasını Sıfırlıyor ve Zarar Veriyor
Uzmanlar kahveyi bu saatlerde içmeyin uyarısında bulundu. İşte uzmanların yaptığı o uyarı.
Kahve, dünya genelinde en sevilen sıcak içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Genellikle sabahları tüketilen kahve, birçok kişi için günün başlangıcında enerji ve zindelik kaynağı olabiliyor. Ancak uzmanlar, uyanır uyanmaz kahve tüketmenin sağlık açısından riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Sabahları hemen kahve içmek, vücudun doğal olarak ürettiği kortizol hormonu seviyelerini etkileyebilir. Kortizol, vücudun stresle başa çıkmasına yardımcı olan bir hormondur ve sabahları yüksek seviyelerde salgılanır. Uyanır uyanmaz kahve tüketmek, kortizol seviyelerini olumsuz yönde etkileyebilir ve vücuttaki doğal enerji dengesini bozabilir.
Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Uyku uzmanı Rex Isap, "Kahve içmeden uyanamam" diyenlere bir uyarıda bulundu. Eğer sabah uyanır uyanmaz kahve tüketiyorsanız bunu iki kez düşünmelisiniz diyen uzman isim uyandıktan sonra ilk saat kahve içilmemesi gerektiğini söylüyor.
EN İDEAL ZAMAN UYANDIKTAN 1 SAAT SONRA
Uyku uzmanı Rex Isap, dengeli kahve içmenin faydalı olabileceğini ifade ederek uyandıktan sonra ilk saat içinde kahvenin tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Isap, gün boyunca beynimizin adenozin isimli bir kimyasal ürettiğini ve bu kimyasalın artması uyku ihtiyacının artmasına neden olduğu, kafein tüketiminin ise tüketen kişileri uyanık tuttuğunu ve adenozin reseptörlerini engellediğini söyledi.
Isap, uyandığınızda kortizol seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi. Genel olarak stres ile ilişkilendirilen kortizolün uyanıklık seviyesini artıracağını ifade ederek bu durumda, kafeine karşı tolerans kazanabileceğinizi söyledi. Kahve içmenin birçok faydası vardır; enerji verici etkisi, metabolizmayı hızlandırması ve antioksidan içeriği gibi. Ayrıca, bazı araştırmalar kahvenin zihinsel uyanıklığı artırabileceğini ve belirli hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini gösteriyor.
Kahve, içerdiği kafein sayesinde yorgunluğu azaltır ve enerji seviyelerini yükseltir.
Kafein, konsantrasyonu artırabilir ve zihinsel uyanıklığı destekler.
Kahve, vücudu serbest radikallerden koruyan önemli bir antioksidan kaynağıdır.
Kafein, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırabilir.
Bazı araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin Parkinson hastalığı, Alzheimer ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermektedir. Düzenli kahve tüketiminin kalp hastalığı riskini azaltabileceği bazı çalışmalarla belirtilmiştir.
Kahve, ruh halini iyileştirici etkileriyle bilinir ve bazı araştırmalar, depresyon riskini azaltabileceğini göstermektedir.
Kahve, siroz ve karaciğer kanseri riskini azaltabilir.
Kaynak: NTV -Fotoğraflar: AA