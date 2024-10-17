Kahveyi İçmemeniz Gereken Saatler! Tüm Faydasını Sıfırlıyor ve Zarar Veriyor

Kahve, dünya genelinde en sevilen sıcak içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Genellikle sabahları tüketilen kahve, birçok kişi için günün başlangıcında enerji ve zindelik kaynağı olabiliyor. Ancak uzmanlar, uyanır uyanmaz kahve tüketmenin sağlık açısından riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sabahları hemen kahve içmek, vücudun doğal olarak ürettiği kortizol hormonu seviyelerini etkileyebilir. Kortizol, vücudun stresle başa çıkmasına yardımcı olan bir hormondur ve sabahları yüksek seviyelerde salgılanır. Uyanır uyanmaz kahve tüketmek, kortizol seviyelerini olumsuz yönde etkileyebilir ve vücuttaki doğal enerji dengesini bozabilir.

Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Uyku uzmanı Rex Isap, "Kahve içmeden uyanamam" diyenlere bir uyarıda bulundu. Eğer sabah uyanır uyanmaz kahve tüketiyorsanız bunu iki kez düşünmelisiniz diyen uzman isim uyandıktan sonra ilk saat kahve içilmemesi gerektiğini söylüyor.