Kahveyi Böyle İçince Zehir Oluyor! Vücuda Yük Bindiriyor, Bütün Değerleri Oynatıyor
Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olsa da bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde vücuda olumsuz etkiler yaratabilir. Beslenme uzmanları, kahvenin bazı vitamin ve minerallerin emilimini engelleyebileceğini belirterek dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahve tüketimi, vücutta kalsiyum kaybına neden olabilir. Uzmanlara göre her bir fincan kahve, vücuttan yaklaşık 2-3 miligram kalsiyumun atılmasına yol açıyor. Günlük 1000 miligram kalsiyum ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, aşırı kahve tüketimi kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede kırık riskini artırabilir. Ayrıca, kahveye eklenen süt ve şeker, içeceğin tonik etkisini azaltarak beklenen enerji artışını da engelleyebilir.
KAHVE VE ÇİNKO EMİLİMİ AZALTIYOR
Çinko açısından zengin gıdalarla kahve tüketmek, vücudun bu minerali emmesini zorlaştırabilir. Uzmanlar, kırmızı et, kümes hayvanları eti, istiridye, fasulye ve bezelye gibi çinko kaynağı besinleri tükettikten sonra kahve içmeden önce ara verilmesini öneriyor. Bu sayede çinko, vücutta daha iyi emilerek bağışıklık sistemini güçlendirmeye devam edebilir.
VEGANLAR DİKKAT ETMELİ
Özellikle vegan ve vejetaryen beslenen kişiler için kahve ve bitkisel demir kaynağı besinlerin birlikte tüketilmesi önerilmiyor. Kahvede bulunan polifenoller, non-hem demirin emilimini azaltarak vücudun demir ihtiyacını karşılamasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle mercimek, nohut, fasulye ve soya ürünleri gibi bitkisel demir içeren gıdalarla kahvenin aynı anda tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
EMİLİM SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için alınan vitaminlerin vücut tarafından tam olarak emilebilmesi için kahve tüketiminin sınırlandırılması gerekiyor. Uzmanlar, vitamin haplarını aldıktan sonra en az bir saat boyunca kahve içilmemesi gerektiğini belirtiyor.
VÜCUDA ÇİFTE YÜK
Alkol tüketiminin ardından kahve içmek, alkolün etkisini maskeleyerek kişiyi daha zinde hissettirebilir. Ancak bu durum yanıltıcı olabilir ve aşırı alkol tüketimine yol açabilir. Ayrıca kahve ve alkolün karaciğer üzerindeki yükü artırarak toksik etkilere neden olabileceği belirtiliyor.
BESİN DEĞERLERİNİ DÜŞÜREBİLİR
Turunçgiller, kahve içeriğindeki kalsiyum ve demirin vücut tarafından emilimini azaltabilir. Bu nedenle portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin kahve ile birlikte tüketilmesi yerine, kahveden birkaç saat sonra yenmesi daha sağlıklı bir tercih olabilir.
SİNİRLİLİK VE UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR
Tirozin gibi amino asitler açısından zengin besinler, kahvenin etkisini artırarak uykusuzluk ve sinirlilik gibi yan etkilere neden olabilir. Bu tür besinlerle kahvenin aynı anda tüketilmesi, özellikle hassas bireyler için rahatsız edici sonuçlar doğurabilir.
Kahvenin keyifli ve sağlıklı bir içecek olabilmesi için hangi besinlerle birlikte tüketildiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Beslenme uzmanları, kahvenin olumsuz etkilerini azaltmak için doğru zamanlama ve dengeli tüketim öneriyor.