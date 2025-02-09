Kahveyi Böyle İçince Zehir Oluyor! Vücuda Yük Bindiriyor, Bütün Değerleri Oynatıyor

BESİN DEĞERLERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Turunçgiller, kahve içeriğindeki kalsiyum ve demirin vücut tarafından emilimini azaltabilir. Bu nedenle portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin kahve ile birlikte tüketilmesi yerine, kahveden birkaç saat sonra yenmesi daha sağlıklı bir tercih olabilir.

SİNİRLİLİK VE UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR

Tirozin gibi amino asitler açısından zengin besinler, kahvenin etkisini artırarak uykusuzluk ve sinirlilik gibi yan etkilere neden olabilir. Bu tür besinlerle kahvenin aynı anda tüketilmesi, özellikle hassas bireyler için rahatsız edici sonuçlar doğurabilir.

Kahvenin keyifli ve sağlıklı bir içecek olabilmesi için hangi besinlerle birlikte tüketildiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Beslenme uzmanları, kahvenin olumsuz etkilerini azaltmak için doğru zamanlama ve dengeli tüketim öneriyor.