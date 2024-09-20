Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Yeni Yöntem: Resmen Sonu Geliyor

"MÜCADELEDE EN ETKİLİ YÖNTEM"

Kahverengi kokarcanın hortumlu ağız yapısıyla bitkilerin öz suyunu ve mahsulleri emerek beslendiğini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zararlı, sokucu-emici ağız yapısına sahip, dolayısıyla bununla mücadelede en etkili olabilecek mikroorganizmaların mantarlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mantarlar böcek tarafından yenilmek zorunda değildir. Mantar sporları böceğin üzerine düşer, orada çimlenmeye başlar ve kütikulayı (böcekleri vücuda girebilecek enfekte edici mikroorganizmalara, parazitlere ve predatörlere karşı koruyan vücut zırhı) geçtikten sonra böceği enfekte eder. Dolayısıyla avantajlı mikroorganizmalardır."

Mantarları laboratuvarlarda gerek katı gerekse sıvı ortamlarda rahatlıkla üretebildiklerini ifade eden Demir, "Bu ortamlarda ürettiğimiz mantarlardan sporları hasat ediyoruz, o sporları uzun bir süre rahatlıkla dolaplarda muhafaza ediyoruz. Sonra bu sporları gerek karışımlar halinde gerekse de testler için direkt zararlılar üzerine uyguluyoruz. Belli konsantrasyonda zararlılara bulaştırıyoruz ve böylelikle mantarların böcekleri öldürmesini sağlıyoruz" dedi.

Prof. Dr. İsmail Demir, ön çalışmalarında, laboratuvarlarındaki kültür koleksiyonunda yer alan mantarların, böcek üzerinde öldürücü etkilerinin yüksek olduğunu gördüklerine dikkati çekerek, "Bu verilerden hareketle bu mantarları acaba bir biyopreparata (böcek öldürücü mikrop içeren karışım) dönüştürebilir miyiz? Bu zararlıyla mücadeleye yönelik çalışmalarımızı yapmaktayız" diye konuştu.

Kahverengi kokarcanın yazın bahçelerde, kışın ise kışlaklarda yaşadığını ve çabuk çoğaldığını anlatan Demir, vatandaşlara, bu zararlıları gördükleri yerde süpürerek imha etmeleri çağrısında bulundu.