Kahvenin Yanında Neden Soğuk Su İçilmeli? İşte Asırlık Geleneğin Perde Arkası

Kahvenin aromatik yapısı oldukça güçlüdür. Bu yoğunluk, zamanla tat alma duyularının körelmesine neden olabilir. Damakta biriken yoğun aromalar, kahvenin alt tonlarının algılanmasını zorlaştırır. İşte bu noktada su devreye girer. Her yudumdan sonra alınan birkaç yudum su, tat reseptörlerini temizler ve kahvenin zengin notalarını daha net hissetmenizi sağlar.

TAT TOMURCUKLARINI NÖTRLÜYOR

Kahvenin yanında su içmek, damakta biriken acılığı veya aşırı aromayı dengeleyerek her yudumun daha taze ve canlı bir tat verir. Özellikle farklı tür kahveler tadılırken ya da uzun sürede yavaş yavaş içilen kahvelerde bu etki daha belirgindir.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Kahve, içeriğindeki pigmentlerle diş minesine zarar verebilir ve zamanla dişlerde sararmaya yol açabilir. Kahveden sonra içilen su, bu pigmentlerin diş yüzeyine tutunmasını engelleyerek renk değişimini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca asidik ortamı nötrleyerek diş minesinin korunmasını destekler.

MİDE RAHATLAMASINA YARDIMCI OLUYOR

Kafein bazı kişilerde mide asidini artırarak mide yanması ya da ekşimesine yol açabilir. Kahveden sonra içilen su, mideyi yatıştırarak bu tür olumsuz etkilerin önüne geçebilir. Aynı zamanda, su vücutta kafeinin oluşturabileceği ani tansiyon dalgalanmalarını dengelemeye de yardımcı olur.

Kaynak: Haber Merkezi