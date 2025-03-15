Kahve Tiryakilerini Kahredecek Araştırma: Bu Kahveler Kötü Kolesterolü Fırlatıyor, Vücudu Resmen Zehirliyor

Türk kahvesi başta olmak üzere birçok kahve türü sevilerek sıkça tüketilen içeceklerin başında geliyor. Hemen her gün en az bir fincan tüketilen kahvelerin içeriğine ilişkin yapılan araştırmada dikkat çeken bulgular elde edildi. Hazır kahvelerin, diğer kahve türlerine göre daha sağlıklı olduğu görüldü.