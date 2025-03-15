Kahve Tiryakilerini Kahredecek Araştırma: Bu Kahveler Kötü Kolesterolü Fırlatıyor, Vücudu Resmen Zehirliyor
Kahve severleri üzecek araştırma yayımlandı. Normal kahvelerin, hazır kahvelere nazaran vücuda olan etkileri kötü kolesterolü artırarak sağlığı olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.
Türk kahvesi başta olmak üzere birçok kahve türü sevilerek sıkça tüketilen içeceklerin başında geliyor. Hemen her gün en az bir fincan tüketilen kahvelerin içeriğine ilişkin yapılan araştırmada dikkat çeken bulgular elde edildi. Hazır kahvelerin, diğer kahve türlerine göre daha sağlıklı olduğu görüldü.
HAZIR KAHVELER Mİ DİĞER KAHVELER Mİ DAHA FAYDALI?
Hazır kahvelerin diğer kahvelere göre daha zararlı olduğuna dair düşünceler yaygın olsa da, yapılan son araştırmalarda hazır kahvelerin diğer kahve türlerine göre daha fazla antioksidan içerdiği ortaya çıktı. Elde edilen sonuçlar, uzmanları da şaşırttı.
HAZIR KAHVELERİN İÇERİĞİNİN DAHA SAĞLIKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hazır kahvenin kolesterol seviyesini artıran kahweol, diterpen ve kafestolü en az miktarda bulundurduğu belirtildi. Bu maddelerdeki seviyenin az olması, hazır kahvelerin diğer kahve türlerine nazaran daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.
BU BİLEŞENLER KOLESTEROLÜ FIRLATIP VÜCUDU ZEHİRLİYOR
Öte yandan uzmanlar, kahvedeki bu bileşenlerin sağlığa olan etkilerini değerlendirirken, içinde şuruplar, süt tozu ve şeker gibi katkı maddelerin bulunması kahvenin sağlığa zarar verdiğinin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.