Kahvaltıyı Bu Saatte Yapmak Ömrü 10 Yıl Uzatıyor: Bilim İnsanları Doğruladı

Son yıllarda beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalar, sağlıklı yaşlanma ve uzun ömür için yeni bir yaklaşım sunuyor. Sinirbilimci Dr. Julia Jones'a göre, kahvaltı saatinin ömrü uzatan önemli bir faktör olabileceğini açıkladı.

Jones'un önerdiği beslenme düzeni, aralıklı oruç olarak biliniyor. Bu yöntemde, günün belirli bir bölümünde yemek yenirken, geri kalanında ise aç kalınarak vücut dinlendiriliyor. Jones, bu yöntemin sindirim sistemini dinlendirerek hücrelerin yenilenmesini sağladığını ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.