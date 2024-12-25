Kahvaltıyı Bu Saatte Yapmak Ömrü 10 Yıl Uzatıyor: Bilim İnsanları Doğruladı
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre kahvaltı saatinin ömrü uzatan önemli bir faktör olabileceği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalar, sağlıklı yaşlanma ve uzun ömür için yeni bir yaklaşım sunuyor. Sinirbilimci Dr. Julia Jones'a göre, kahvaltı saatinin ömrü uzatan önemli bir faktör olabileceğini açıkladı.
Jones'un önerdiği beslenme düzeni, aralıklı oruç olarak biliniyor. Bu yöntemde, günün belirli bir bölümünde yemek yenirken, geri kalanında ise aç kalınarak vücut dinlendiriliyor. Jones, bu yöntemin sindirim sistemini dinlendirerek hücrelerin yenilenmesini sağladığını ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.
KAHVALTIYI BU SAATTE YAPIN
Jones, sabah 11'de kahvaltı yapmanın ömrü uzattığını belirtti. Düzenli aralıklı oruç tutmak, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalık riskini azaltarak ömrü uzatabilir.
Bu beslenme yöntemi, vücuttaki iltihabı azaltarak genel sağlığı iyileştirir. Sindirim sisteminin düzenli olarak dinlenmesi, daha sağlıklı bir sindirim sistemi ve daha iyi bir besin emilimi sağlar. Aralıklı oruç, kalori alımını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur.
BESLENME ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ
Jones, aralıklı orucun yanı sıra, beslenme çeşitliliğinin de sağlıklı yaşamanın anahtarı olduğunu vurguluyor. Haftada en az 30 farklı bitki tüketmenin, bağırsak sağlığını güçlendirerek bağışıklık sistemini desteklediğini belirtiyor. Kimchi, kombucha ve kefir gibi fermente gıdalar, bu konuda oldukça faydalı.
Mayo Clinic gibi kuruluşlar da aralıklı orucun sağlık faydalarını destekliyor. Ancak, her bireyin vücut yapısı farklı olduğu için, bu yöntemi uygulamadan önce bir uzmana danışılması önemli.