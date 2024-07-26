Kahvaltıya Asla Yememeniz Gereken 3 Yiyecek: Bütün Gün Şişkinliğe ve Yorgunluğa Neden Oluyorlar

Diyetistenler, sağlıklı bir beslenme için kahvaltıya dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Türkiye'de geleneksel kahvaltı oldukça kalabalık ve yağlı yiyeceklerin bulunduğu tabaklardan oluşsa da, yaygın olarak tüketilen kahvaltılıklar arasında sizi gün boyu yorgun hissettirecek besinler bulunmakta. Yapılan araştırmalar, kahvaltıda tüketmemeniz gereken 3 besini ortaya çıkardı.

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Kahvaltıya Asla Yememeniz Gereken 3 Yiyecek: Bütün Gün Şişkinliğe ve Yorgunluğa Neden Oluyorlar - Resim: 1

Birçok kişi tarafından iddia edildiği üzere Kahvaltı günün en önemli öğünü müdür? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı hayır. Kahvaltının zararlı ya da yararlı olduğunu söylemek mümkün değildir çünkü günün başlangıç öğününü oldukça faydalı ya da zararlı duruma getiren şey, kahvaltıda ne yediğinizle alakalı.

Beslenme uzmanları tarafından yapılan araştırmalara göre kahvaltı öğününde yaygın olarak yapılan hatalar, tüm çabalara rağmen istenilen fazla kiloların verilememesinin temel nedeni. Kahvaltı aşamasında hangi yiyeceklerin tüketilmeyeceği merak konusu olurken, son yapılan araştırmalar ideal bir kahvaltıda nelerin olmaması gerektiğini gözler önüne serdi.

BU BESİNLERİ KAHVALTI LİSTENİZDEN ÇIKARIN

Eğitim ya da iş hayatının koşturmacası içerisinde sabahları birkaç poğaça ile yapılan kahvaltılar şüphesiz sağlığımız için oldukça zararla. Ancak halk arasında 'mükellef sofra' olarak tabir edilen ya da otellerin sıklıkla yaptığı serpme kahvaltılardaki birçok ürün de vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabiliyor.

Uzman görüşlerine göre derlenen listede, kahvaltılıklar arasında şu besinleri bulundurmamanız gerekiyor...

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