Kahvaltısını Bu Saatte Yapanların Ömrü 20 Yıl Uzar

Mayo Clinic uzmanları, aralıklı oruç sırasında sekiz saatlik yemek yeme süresince, kendinizi herhangi bir yiyecekten mahrum bırakmadan normal bir şekilde beslenebileceğinizi belirtiyor. Bu yöntemi uygularken, güne saat 11.00'de kahvaltıyla başlayabilir ya da doğrudan hafif bir öğle yemeği tercih edebilirsiniz.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için, basit bir kahvaltı saati değişikliği bile büyük bir fark yaratabilir.