Kahvaltısını Bu Saatte Yapanların Ömrü 20 Yıl Uzar
Kahvaltı saatinizde yapacağınız basit bir değişiklik, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenize katkıda bulunabilir. Uzmanlar, kahvaltıyı sabah 11'den sonra yapmanın ömrü uzatabileceği belirtildi.
Tip II diyabet ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları riskini azaltmada etkili olabilecek bir diyet, uzmanlar tarafından öneriliyor. Sinir bilimci Julia Jones, ITV’nin This Morning programında, kahvaltının sabah saat 11'den sonra yapılması gerektiğini vurguladı. Bu basit alışkanlık, ömrü 20 yıl uzatabilecek bir etkiye sahip olabilir.
Jones, vücudun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve bunun için 16 saatlik bir açlık (gece uykusu dahil) süresi uygulanmasını tavsiye ediyor. Ardından, kalan sekiz saat içinde beslenmeye devam edilebileceğini belirtiyor. Bu yöntem, aralıklı oruç olarak bilinen ve son yıllarda popüler hale gelen bir diyetle örtüşüyor. Özellikle 16:8 diyeti, 16 saat oruç tutup 8 saat yemek yeme süresi tanıyan en yaygın yöntem olarak dikkat çekiyor.
Mayo Clinic uzmanları, aralıklı oruç sırasında sekiz saatlik yemek yeme süresince, kendinizi herhangi bir yiyecekten mahrum bırakmadan normal bir şekilde beslenebileceğinizi belirtiyor. Bu yöntemi uygularken, güne saat 11.00'de kahvaltıyla başlayabilir ya da doğrudan hafif bir öğle yemeği tercih edebilirsiniz.
Sağlıklı bir yaşam sürmek için, basit bir kahvaltı saati değişikliği bile büyük bir fark yaratabilir.