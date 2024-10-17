Kahvaltıda Sakın Bunu Yemeyin: Kansere Neden Oluyor

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve sağlıklı bir yaşam için güne bu öğünle başlamak büyük önem taşır. Ancak, kahvaltı sofranızda tercih ettiğiniz besinlerin sağlığınız üzerinde ciddi etkileri olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Uzmanlar, kahvaltının enerji dolu ve zinde bir başlangıç için özenle seçilmiş gıdalarla yapılması gerektiğini vurguluyor. Bazı lezzetli ama sağlıksız besinler ise sindirim sorunlarından kalp hastalıklarına kadar pek çok riski beraberinde getirebilir.