Kahvaltı Öncesi Tüketen 10 Yıl Gençleşiyor: Sağlığa Faydası Çok, Değerini Bilen Yok
Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul ediliyor. Günü enerji dolu ve sağlıklı bir şekilde karşılamanın anahtarlardan biri de bu öğünde tercih edilen besinler. Ancak uzmanlar, kahvaltıdan önce tüketilen portakal suyunun sağlığa önemli katkılar sağladığını vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Beslenme uzmanı Dr. Matthias Riedl, kahvaltıdan önce içilen bir bardak portakal suyunun, demir emilimini önemli ölçüede artırdığına dikkat çekiyor. C vitamini bakımından zengin olan portakal suyu, vücudun demiri daha etkili kullanmasını sağlıyor ve demir takviyelerinin etkisini de güçlendiriyor.
PORTAKAL SUYUNUN SAĞLIĞA DİĞER KATKILARI
Portakal suyu, sahip olduğu C vitamini sayesinde sadece demir emilimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda hücre hasarını önlüyor ve serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Ayrıca, yaşa bağlı maküler dejenerasyonu yavaşlatarak göz sağlığını destekliyor.
Demir eksikliği çeken bireylerde, portakal suyunun demir içeren gıdalarla birlikte tüketilmesi anemi tedavisine yardımcı olabilir. Bir bardak portakal suyu, günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılamaya yeter.
KİMLER PORTAKAL SUYU TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİ?
Yüksek tansiyon tedavisinde beta bloker kullananlar, portakal suyu tüketiminde özellikle dikkatli olmalı. Bu içecek, celiprolol gibi ilaçlarla etkileşime girerek vücuttaki ilacın düzeyini artırabilir. Benzer şekilde, kolesterol düşürücü pravastatin ilacı ve fexofenadin içeren antihistaminikler de portakal suyu ile etkileşim gösterebilir.
Parazit tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da portakal suyu tüketiminden etkilenebilir. Bu nedenle, bu tür ilaçların kullanıldığı dönemlerde portakal suyu tüketim miktarına özen gösterilmelidir.
Diyabeti, reaktif hipoglisemisi veya insülin direnci olan kişilerin ise portakal suyunu bütün meyve şeklinde, lifiyle birlikte tüketmesi daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Ayrıca, kilo kontrolü sağlamak isteyenler de portakal suyunu taze meyve ile değiştirerek porsiyon kontrolü sağlayabilir.