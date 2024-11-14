Kahvaltı Öncesi Tüketen 10 Yıl Gençleşiyor: Sağlığa Faydası Çok, Değerini Bilen Yok

KİMLER PORTAKAL SUYU TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİ?

Yüksek tansiyon tedavisinde beta bloker kullananlar, portakal suyu tüketiminde özellikle dikkatli olmalı. Bu içecek, celiprolol gibi ilaçlarla etkileşime girerek vücuttaki ilacın düzeyini artırabilir. Benzer şekilde, kolesterol düşürücü pravastatin ilacı ve fexofenadin içeren antihistaminikler de portakal suyu ile etkileşim gösterebilir.

Parazit tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da portakal suyu tüketiminden etkilenebilir. Bu nedenle, bu tür ilaçların kullanıldığı dönemlerde portakal suyu tüketim miktarına özen gösterilmelidir.

Diyabeti, reaktif hipoglisemisi veya insülin direnci olan kişilerin ise portakal suyunu bütün meyve şeklinde, lifiyle birlikte tüketmesi daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Ayrıca, kilo kontrolü sağlamak isteyenler de portakal suyunu taze meyve ile değiştirerek porsiyon kontrolü sağlayabilir.