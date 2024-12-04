Kahramanmaraş’ta Hasadı Başladı! Türkiye'den Dünyaya Kapış Kapış Satılıyor

Cennet hurması, son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor. Özellikle Rusya gibi ülkelerde popüler hale gelen bu özel meyve, yaş tüketiminin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu meyvenin besin değerleri açısından oldukça zengin olduğunu ve kronik hastalık risklerini azaltmada etkili bir rol oynadığını belirtiyor.