Kahramanmaraş’ta Hasadı Başladı! Tek Bir Tanesini Bile Yiyen Kışı Sağlıklı Geçiriyor

Kahramanmaraş’ta bahçelerde yetişen cennet hurmasında hasat zamanı başladı. İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. İşte tüm ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Kahramanmaraş’ta Hasadı Başladı! Tek Bir Tanesini Bile Yiyen Kışı Sağlıklı Geçiriyor - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta bahçelerde yetiştirilen hurmaların hasat dönemi başladı. İriliği, lezzeti ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken cennet hurması, tek tek toplanarak özenle hasat ediliyor. C vitamini deposu olan hurma, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir alternatif haline geliyor. Günde bir adet hurma tüketimi bile, vücudun soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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