Kahramanmaraş’ta Hasadı Başladı! Tek Bir Tanesini Bile Yiyen Kışı Sağlıklı Geçiriyor

Kahramanmaraş’ta bahçelerde yetiştirilen hurmaların hasat dönemi başladı. İriliği, lezzeti ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken cennet hurması, tek tek toplanarak özenle hasat ediliyor. C vitamini deposu olan hurma, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir alternatif haline geliyor. Günde bir adet hurma tüketimi bile, vücudun soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi