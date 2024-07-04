'Kahin Köpek' Furry'den Türkiye-Hollanda Maçı İçin Şaşırtan Tahmin
Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te son 8'e kaldığı maçın skorunu önceden doğru tahmin eden "kahin köpek" Steph Furry, Hollanda karşılaşması için de yeni bir tahmin yaptı.
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, bu kez Hollanda ile eşleşti. Sosyal medyada "kahin köpek" olarak tanınan Steph Furry'den bu kez Türkiye-Hollanda karşılaşması için tahmin geldi
FURRY'DEN ŞAŞIRTAN TAHMİN
Daha önce Türkiye-Avusturya maçının skorunu da doğru bir şekilde bilen Furry, EURO 2024 çeyrek finallerinde eşleşen Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanarak bir üst tura adını yazdıracağını tahmin etti.
Her iki maç içinde skor tahminin aynı olması dikkat çekti.