'Kahin Köpek' Furry'den Türkiye-Hollanda Maçı İçin Şaşırtan Tahmin

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, bu kez Hollanda ile eşleşti. Sosyal medyada "kahin köpek" olarak tanınan Steph Furry'den bu kez Türkiye-Hollanda karşılaşması için tahmin geldi

FURRY'DEN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Daha önce Türkiye-Avusturya maçının skorunu da doğru bir şekilde bilen Furry, EURO 2024 çeyrek finallerinde eşleşen Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanarak bir üst tura adını yazdıracağını tahmin etti.

Her iki maç içinde skor tahminin aynı olması dikkat çekti.