Kafada Seyrelen Saçları Yeniden Canlandırıyor! Kelliği Bitiren Basit Yöntem

SOĞAN SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Orta boy birkaç soğan seçin. Kırmızı soğanlar, daha yüksek antioksidan içeriği nedeniyle tercih edilebilir.

Soğanları doğrayarak püre haline getirin. Blender, mutfak robotu veya rende kullanabilirsiniz.

Suyunu süzerek ayırın. Tülbent, ince süzgeç ya da temiz bir bezle sıkabilirsiniz.

Hazırlanan suyu temiz bir kaba aktarın.

SOĞAN SUYU NASIL UYGULANIR?

Saç derinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Pamuk ya da parmak uçlarınızla kel veya seyrek bölgelere sürün.

Kan dolaşımını hızlandırmak için hafif masaj yaparak uygulayın.

15 ila 30 dakika bekletin. Hassas ciltler için daha kısa süre önerilir.

Ilık su ve hafif bir şampuanla iyice durulayın.

Bu işlemi haftada 2-3 kez düzenli uygulamak önerilir. Saç uzaması zaman alan bir süreç olduğu için gözle görülür sonuçlar almak birkaç hafta sürebilir.