Kadirli'de Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Kilosu 15 TL'den Satılıyor, Kalbin Doğal İlacı

ÜRETİCİLER MEMNUN, ANCAK REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR

Üretici Mustafa İlker Öz, rekoltenin düştüğünü ancak fiyatların yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl turpun kilogramı 5 lirayken, bu yıl 10-15 TL arasında satılıyor. 1000 dekar alanda ekim yaptık ve verimimiz düştü, ama fiyatlar iyi olduğu için mutlu olduk" dedi.

TURPUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Turp, sağlığa birçok fayda sağlar ve özellikle sindirim sistemi sağlığını destekler. Lif açısından zengin olan turp, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununu önleyebilir. Ayrıca, C vitamini bakımından zengin olan turp, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve cilt sağlığını iyileştirir.