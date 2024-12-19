Kadirli'de Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Kilosu 15 TL'den Satılıyor, Kalbin Doğal İlacı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kalp sağlığını destekleyen, sindirim sistemini düzenleyen ve birçok sağlık faydası bulunan coğrafi işaret tescilli turpun hasadı başladı. Bu yıl, geçen yıla göre verimin yüzde 34 azaldığı turpun kilogram fiyatı ise 10-15 TL arasında alıcı buluyor.
Kaynak: AA
Kadirli, Türkiye’nin turp üretiminde önemli bir paya sahip. Hasat dönemi, tarım işçileri tarafından tarlalardan toplanan turpların Savrun Çayı'nda yıkanarak toprağından arındırılmasıyla başlıyor. Ardından boyutlarına göre ayrılan turplar, paketlenip piyasaya sunuluyor. Bu yıl, verimin sıcak hava ve yağış eksikliği nedeniyle düştüğü belirtiliyor. Üreticiler, geçen yıl 160 bin ton civarında olan rekoltenin, bu yıl yüzde 34'lük bir azalmayla 105 bin ton seviyesinde olmasını bekliyor.
"FİYATLAR YÜKSEK, ANCAK VERİM DÜŞÜŞÜ VAR"
Kadirli Ziraat Odası 2. Başkanı Mustafa Serin, turp yetiştiriciliğinin ilçede yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, sıcak havanın etkisiyle bu yıl verimde düşüş yaşandığını ancak fiyatların yüksek olmasının üreticiyi memnun ettiğini ifade etti. Serin, "Kadirli turpunun ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Bu yıl fiyatlar iyi, ancak kuraklık nedeniyle verimde düşüş yaşandı. Gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar bekliyoruz" dedi.
ÜRETİCİLER MEMNUN, ANCAK REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR
Üretici Mustafa İlker Öz, rekoltenin düştüğünü ancak fiyatların yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl turpun kilogramı 5 lirayken, bu yıl 10-15 TL arasında satılıyor. 1000 dekar alanda ekim yaptık ve verimimiz düştü, ama fiyatlar iyi olduğu için mutlu olduk" dedi.
TURPUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARI
Turp, sağlığa birçok fayda sağlar ve özellikle sindirim sistemi sağlığını destekler. Lif açısından zengin olan turp, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununu önleyebilir. Ayrıca, C vitamini bakımından zengin olan turp, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve cilt sağlığını iyileştirir.
Karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olan turp, aynı zamanda antioksidan etkiler gösterir ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir. Kalp sağlığını destekleyen potasyum ve diğer besin maddeleri içerirken, iltihap önleyici özellikleriyle romatizma ve artrit gibi hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.
Turp, düşük kalorili ve yüksek su içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tokluk hissi yaratarak aşırı yemeyi engelleyebilir. Ayrıca cilt sağlığını destekler, böbreklerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve kan şekerini düzenlemeye katkı sağlar.