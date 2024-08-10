Kadınları Bekleyen Büyük Tehlike! Regl Döneminde Kullandığı Tampon Yüzünden 2 Bacağı Birden Kesildi
Kadınlar tarafından adet döngüleri sırasında kullanılan tamponlar, kullananlar için büyük sorunlara yol açabilir. Regl olduğu dönemde tampon kullanan genç model, ölümden döndü ve iki bacağını kaybetti. Toksik şok sendromuna giren genç kadın bu süreçte 2 kalp krizi geçirdi ve böbrekleri iflas etti.
Kadınlar için kişisel hijyen açısından dikkatli olunması gereken dönemlerden biri de regl döngüsü. Özellikle regl sırasında tampon kullanan kadınları korkutan olay ABD'de yaşandı. 24 yaşındaki model Lauran Wasse, 'toksik şok sendromu' geçirerek ölümden döndü.
Hayata tutunmayı başaran genç model, bu olayın ardından iki bacağını birden kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ, BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ
Tamponu taktıktan kısa süre sonra grip benzeri semptomlar yaşamaya başladığını anlatan Wasser, kısa sürede bilincini kaybetti. Arkadaşları tarafından hızlıca hastaneye kaldırılan modelin iki kez kalp krizi geçirdiği ve böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Vücudunda hızla sepsis (kan zehirlenmesi) meydana gelen genç model, yoğun bakıma alındı.