Kadınları Bekleyen Büyük Tehlike! Regl Döneminde Kullandığı Tampon Yüzünden 2 Bacağı Birden Kesildi

Kadınlar için kişisel hijyen açısından dikkatli olunması gereken dönemlerden biri de regl döngüsü. Özellikle regl sırasında tampon kullanan kadınları korkutan olay ABD'de yaşandı. 24 yaşındaki model Lauran Wasse, 'toksik şok sendromu' geçirerek ölümden döndü.



Hayata tutunmayı başaran genç model, bu olayın ardından iki bacağını birden kaybetti.



KALP KRİZİ GEÇİRDİ, BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ



Tamponu taktıktan kısa süre sonra grip benzeri semptomlar yaşamaya başladığını anlatan Wasser, kısa sürede bilincini kaybetti. Arkadaşları tarafından hızlıca hastaneye kaldırılan modelin iki kez kalp krizi geçirdiği ve böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Vücudunda hızla sepsis (kan zehirlenmesi) meydana gelen genç model, yoğun bakıma alındı.