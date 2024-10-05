Kadın Gassallar Yaşadıkları İlginç Olayları Anlattı: 'Cenaze Mis Gibi Kokuyordu...'

İnsanların en hüzünlü anlarına tanık olan gassallar, dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyor. Cenazeleri yıkadıktan sonra kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar, çalışırken kimi zaman çok üzülüyor kimi zaman ise hayretler içinde kalıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede 9 kadın gassal görev yapıyor. Gassalların en tecrübelisi olan 58 yaşındaki Sahure Yağmur, 18 yıllık meslek hayatında 50 binden fazla cenaze yıkadığını söyledi. Meslek hayatında yaşadıkları ilginç anları anlatan Yağmur, "Gassallık mesleğinde 18 yıl bitti. 50 binden fazla cenaze yıkamışımdır. Gassallık mesleğinde ister istemez birçok şeyle karşılaşıyoruz. Normal cenazelerin yanında, trafik kazaları, otopsiler, yangın sonucu ölüm gibi her çeşit cenaze geldiği için çok fazla üzüntü yaşıyorsun. Acıma duygusuyla beraber yemekten, içmeden kesildiğimiz durumlar da oluyor. Şükredecek şekilde de yaşıyorsun. En çok genç ölümlerinde, anne ve çocukları geldiklerinde üzülüyoruz. Yıllardan beridir en fazla etkilendiğim durumdur. Bu durum bizim kendi gerçeğimiz. Aynılarını bizler de yaşayacağız. Allah nasıl bir kader, nasıl bir takdirle başımıza ne verecek bilmiyoruz. Biz de bu yollardan geçeceğiz. O yüzden ben hep kendim sonum gibi bakmaya çalışıyorum. Öyle olunca iş tekniklerinden daha çok manevi tarafına eğiliyorum. Kul hakkına çok eğiliyorum. Bir cenaze geldiğinde inşallah imanla gitmiştir diye dua ediyorum” dedi.