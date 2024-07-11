Kadın Eli Değdi: Tezgahta İlk Düğüm, Tarlada Son Dokunuş

Turizm kenti Antalya'nın dokuma halı ve kilimiyle ünlü Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yazın kavurucu sıcaklarda halı tarlasına dönüşüyor. Farklı renk ve desenlerde dokunan yün halılar, yüzlerce dönüm araziye serilip, günlerce güneşte bekletiliyor. Türkiye'nin hemen her noktasından halılar, daha geniş arazilerde ve daha uzun güneşlenme süresi nedeniyle Antalya'ya gönderiliyor.

Kaynak: DHA