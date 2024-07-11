Kadın Eli Değdi: Tezgahta İlk Düğüm, Tarlada Son Dokunuş
Buğday hasadından sonra boş kalan yüzlerce dönüm tarlaya, canlı renkleriyle binlerce el dokuması halı serildi. Rengini kaybeden halılar, kadın çalışanlar tarafından günlerce güneşlendirilerek canlı renklere kavuşuyor.
Turizm kenti Antalya'nın dokuma halı ve kilimiyle ünlü Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yazın kavurucu sıcaklarda halı tarlasına dönüşüyor. Farklı renk ve desenlerde dokunan yün halılar, yüzlerce dönüm araziye serilip, günlerce güneşte bekletiliyor. Türkiye'nin hemen her noktasından halılar, daha geniş arazilerde ve daha uzun güneşlenme süresi nedeniyle Antalya'ya gönderiliyor.
Kaynak: DHA