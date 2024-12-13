Kaçan ve Yırtılan Külotlu Çorap Derdi Sona Erecek: 5 Dakika Bekletince İnce Çoraplar Çelik Gibi Sağlam Olacak
Bütün kadınların yaz kış kullandığı ten rengi ince külotlu çorapların kaçmasının önüne geçecek formül ortaya çıktı. Bu yöntem sayesinde artık giydiğiniz anda yırtılan çoraplarla uğraşmayacak ve sürekli çoraba para vermek zorunda kalmayacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Her kadının kabusu olan külotlu çorap yırtılmaları artık geçmişte kaldı. Giydiğiniz anda kaçan, tırnaklarınızın kurbanı olan çorapların kaçmasını engelleyecek yöntem ortaya çıktı. Bundan sonra ince ten rengi külotlu çoraplara sürekli para vermenize gerek kalmayacak.
Çoraplarınızı giymeden önce buzdolabına atmak, kulağa tuhaf gelse de, bu yöntem çorapların ömrünü uzatmada oldukça etkili bir yöntem olarak açıklandı.
ÇORAPLARI DONDURUCUYA ATIN
Çoraplarınızı giymeden önce az miktarda su ile hafifçe nemlendirin ancak çok ıslatmamaya dikkat edin, hafif nemli olması yeterli. Ardından nemli çorapları bir buz torbasına veya streç filme sararak dondurucuya koyun. Bu şekilde bir süre çorapların dondurucuda kalması gerekiyor. Daha sonra dondurucudan çıkardığınız çorapları birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin ve gölgede kurumaya bırakın.
Çorapların yırtılmasının en büyük nedenlerinden biri, liflerin zayıflaması ve gerilmeye karşı direncinin azalmasıdır. Dondurma işlemi, lifleri sıkılaştırarak bu sorunu ortadan kaldırır ve çorapların daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Böylece giydiğiniz anda yırtılan çoraplarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.