Kaçan ve Yırtılan Külotlu Çorap Derdi Sona Erecek: 5 Dakika Bekletince İnce Çoraplar Çelik Gibi Sağlam Olacak

Çoraplarınızı giymeden önce buzdolabına atmak, kulağa tuhaf gelse de, bu yöntem çorapların ömrünü uzatmada oldukça etkili bir yöntem olarak açıklandı.

ÇORAPLARI DONDURUCUYA ATIN

Çoraplarınızı giymeden önce az miktarda su ile hafifçe nemlendirin ancak çok ıslatmamaya dikkat edin, hafif nemli olması yeterli. Ardından nemli çorapları bir buz torbasına veya streç filme sararak dondurucuya koyun. Bu şekilde bir süre çorapların dondurucuda kalması gerekiyor. Daha sonra dondurucudan çıkardığınız çorapları birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin ve gölgede kurumaya bırakın.