Kabuklarını Asla Çöpe Atmayın: Çiçeklerin Coşmasını Sağlıyor
Muz kabuklarını çöpe atmak yerine böyle değerlendirirseniz asla kararma sorunu oluşmuyor
Muz kabuklarını çöpe atmayın. Çiçekleri coşturan muz kabuğu kürü sayesinde çiçekleriniz asla solmayacak. İşte muz kabukları sayesinde çiçeklerinizin coşmasını sağlayacak karışım.
Muz kabuğu, muzun yenilebilir kısmından daha az tüketilen bir bölümüdür. Ancak, muz kabuğunun da birçok faydası bulunmaktadır.
Muz kabuğu, cildi nemlendirir ve sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Muz kabuğu, içerdiği potasyum, magnezyum ve manganez sayesinde dişleri beyazlatmaya da yardımcı olan süper bir mucizedir.
Muz kabuğunun faydaları sadece bununla sınırlı değildir. Ensonhaber.com sitesinde yer alan bir haberde; Muz kabuklarının çiçeklere sağladığı faydalar sıralandı.
MUZ KABUKLARI ÇİÇEKLERİ NASIL COŞTURUR?
Muz tüketerek kendi sağlığınıza fayda sağlarken, kabukları ile de bitkilerinizin ışıldamasını başarabilirsiniz.
Doğal gübre görevi üstlenen muz kabuklarını gübre haline getirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit...
Muz kabuklarını varsa mutfak robotunuzun içerisine yerleştirin. Ardından birkaç dakika parçalayın. Eğer mutfak robotunuz yoksa muz kabuklarını kesme tahtası üzerinde çok minik parçalar halinde kesin. Bu işlemden sonra muz kabuğu gübrenizi doğrudan bitkilerinizin toprağına uygulayabilirsiniz.
İkinci bir seçenek olarak da minik minik doğradığınız muz kabuklarını çiçekleri sulayacağınız suda 2 gün kadar bekletiniz. Daha sonra normal sulama işlemini yapabilirsiniz.
Muz kabuğu, bitki büyümesi için çok faydalı bir doğal besin olan potasyum açısından zengin organik bir materyal olarak bilinir . Muz kabuğu, potasyuma ek olarak ek magnezyum ve demir sağlayarak kompostun kalitesini iyileştirme özelliğine de sahip bir besindir.
Çiçekler için muz kabuğu çok faydalı besinler arasında yer almaktadır. Muz kabuğu sayesinde çiçeklerinizi coşturabilirsiniz.