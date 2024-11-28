Kabuklarını Asla Çöpe Atmayın: Çiçeklerin Coşmasını Sağlıyor

MUZ KABUKLARI ÇİÇEKLERİ NASIL COŞTURUR?

Muz tüketerek kendi sağlığınıza fayda sağlarken, kabukları ile de bitkilerinizin ışıldamasını başarabilirsiniz.

Doğal gübre görevi üstlenen muz kabuklarını gübre haline getirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit...

Muz kabuklarını varsa mutfak robotunuzun içerisine yerleştirin. Ardından birkaç dakika parçalayın. Eğer mutfak robotunuz yoksa muz kabuklarını kesme tahtası üzerinde çok minik parçalar halinde kesin. Bu işlemden sonra muz kabuğu gübrenizi doğrudan bitkilerinizin toprağına uygulayabilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak da minik minik doğradığınız muz kabuklarını çiçekleri sulayacağınız suda 2 gün kadar bekletiniz. Daha sonra normal sulama işlemini yapabilirsiniz.

Muz kabuğu, bitki büyümesi için çok faydalı bir doğal besin olan potasyum açısından zengin organik bir materyal olarak bilinir . Muz kabuğu, potasyuma ek olarak ek magnezyum ve demir sağlayarak kompostun kalitesini iyileştirme özelliğine de sahip bir besindir.

Çiçekler için muz kabuğu çok faydalı besinler arasında yer almaktadır. Muz kabuğu sayesinde çiçeklerinizi coşturabilirsiniz.