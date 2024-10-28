Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Kabızlık Neden Olur?

Tıbbi literatürde "konstipasyon" olarak bilinen kabızlık, özellikle dışkılamada zorlanma, şişkinlik ve dışkının haftada üçten daha az sıklıkla gerçekleşmesi gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Çoğunlukla kısa süreli bir problem olan kabızlık, beslenme alışkanlıklarındaki düzenlemelerle ve daha aktif bir yaşam tarzıyla giderilebiliyor.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık, bireylerde tuvalete çıkma sıklığının azalması ve dışkının sertleşmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bunun yanı sıra, karın ve mide ağrıları, dışkılama sırasında zorlanma, bağırsakların tam boşalamadığı hissi ve iştah kaybı gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumlar da söz konusu olabilir. Bu belirtiler genellikle kısa süreli yaşansa da, bazı durumlarda daha uzun sürebilir.

KABIZLIK NEDEN OLUŞUR?

Kabızlık, genellikle yeterli su tüketilmemesi, lif açısından zengin besinlerin eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı, stres, bazı ilaçların kullanımı ve tuvalet ihtiyacını ertelemek gibi faktörlere bağlı olarak gelişir. Ayrıca, aşırı süt tüketimi de kabızlığa yol açabilir. Bunun dışında, rektumda ya da kolonda oluşan tıkanıklıklar, sinir sistemi anormallikleri veya hormonal değişiklikler de kabızlığın nedenleri arasında gösterilir.

KABIZLIK NASIL GİDERİLİR?

Kabızlığı hafifletmek için öncelikle su tüketimini artırmak, lif açısından zengin gıdaları diyetinize eklemek ve düzenli egzersiz yapmak öneriliyor. Özellikle, elma, havuç, üzüm, incir, kuru erik, kayısı, brokoli, mercimek, keten tohumu gibi besinlerin tüketimi, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, probiyotik etkisi olan kefir, yoğurt ve lahana turşusu gibi gıdalar da bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlayarak kabızlığı önlemeye yardımcı olabiliyor.

KABIZLIKTAN KORUNMAK İÇİN İPUÇLARI

Kabızlığı önlemek ve bağırsak hareketlerini desteklemek için su tüketimi büyük önem taşıyor. Kolonun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yeterli su alımı şart. Lif açısından zengin sebzelerle hazırlanan smoothieler, dışkının yumuşak kalmasına ve bağırsaklardan rahatça geçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, günlük yürüyüş gibi düzenli fiziksel aktiviteler, sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığın önlenmesinde etkili oluyor.

Kabızlık problemi yaşayan kişilere, sinameki ve karahindiba gibi doğal müshil etkisi olan bitki çayları öneriliyor. Bu bitkiler, bağırsak kaslarını uyararak dışkının kolayca atılmasını sağlıyor. Ayrıca, zeytinyağı da bağırsakları yumuşatarak dışkının geçişini kolaylaştırabiliyor.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Kefir, yoğurt, lahana turşusu gibi probiyotik etkili gıdalar, bağırsak florasını iyileştirerek kabızlığın giderilmesine destek oluyor. Lif açısından zengin elma, kuru erik, avokado, kayısı, yeşil fasulye, ıspanak, brokoli, keten tohumu ve tam buğday ekmeği gibi besinlerin düzenli tüketimi, bağırsak sağlığını koruyor.

Kabızlığı önlemek ve bağırsak hareketlerini desteklemek için muz, kırmızı et, fastfood, pirinç gibi sindirimi zorlayıcı gıdaların tüketiminin azaltılması da önem taşıyor.

Sonuç olarak, kabızlık çoğu zaman basit yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme düzenlemeleri ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durum olarak öne çıkıyor. Ancak, kabızlık uzun sürdüğünde ve karın ağrısı, kilo kaybı gibi belirtiler eşlik ettiğinde, uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi öneriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem