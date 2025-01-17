Kabin Memuru İtiraf Etti: Uçağa Binerken Sakın Şort Giymeyin
Uçak yolculukları sırasında konfor önemli olsa da, güvenlik her zaman daha öncelikli olmalıdır. Sosyal medyada viral olan bir video, uçakta şort giymenin beklenmedik risklerini ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uçak yolculuklarında konfor arayışımız bizi bazen güvenlikten uzaklaştırabiliyor. Özellikle yaz aylarında serinlemek için tercih edilen şortlar, uçakta büyük bir risk taşıyor. Eski bir kabin memuru olan Drake Pooley'in TikTok'ta yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Uçağa binerken sakın şort giymeyin diyen Pooley, çoğu kişinin bilmediği kritik detayı açıkladı.
UÇAĞA BİNERKEN SAKIN ŞORT GİYMEYİN
Pooley, "Uçakta acil bir durum yaşandığında, şişme kaydıraklar sayesinde hızla tahliye edilir. Ancak bu kaydıraklar, sürtünme nedeniyle oldukça sıcak olur. Eğer şort giymişseniz, kaydırakla temas eden bacaklarınızda ciddi yanıklar oluşur. Bu nedenle acil durumlarda ellerinizi uyluklarınızın üzerinde tutmanız gerekir ve aksi takdirde elleriniz yanabilir" diye konuştu.