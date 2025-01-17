Kabin Memuru İtiraf Etti: Uçağa Binerken Sakın Şort Giymeyin

UÇAĞA BİNERKEN SAKIN ŞORT GİYMEYİN

Pooley, "Uçakta acil bir durum yaşandığında, şişme kaydıraklar sayesinde hızla tahliye edilir. Ancak bu kaydıraklar, sürtünme nedeniyle oldukça sıcak olur. Eğer şort giymişseniz, kaydırakla temas eden bacaklarınızda ciddi yanıklar oluşur. Bu nedenle acil durumlarda ellerinizi uyluklarınızın üzerinde tutmanız gerekir ve aksi takdirde elleriniz yanabilir" diye konuştu.