Kabarması İçin Kek Kalıbına Sürmek Yeterli! Kek Dağ Gibi Kabarıyor

Livapastacilik.com'da paylaşılan içeriğe göre, Unu elemek ve unu ekledikten sonra mikser yerine tahta bir kaşık ile havalandırarak keki karıştırmak kabaran bir kekin en önemli püf noktası.

Kek Pişirirken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Püf Nokta

Kek kalıbını yağlamak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı un karışımını kullanabilirsiniz.

1. Malzemelerin Oda Sıcaklığında Olması



Kek yaparken kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekinizın daha kabarık ve lezzetli olmasını sağlar. Bu nedenle, yumurta, tereyağı, süt ve diğer malzemeleri buzdolabından çıkardıktan sonra bir süre oda sıcaklığında bekletmeyi unutmayın.

2. Unu Doğru Ölçmek



Kek tariflerinde belirtilen un miktarını doğru bir şekilde ölçmek oldukça önemlidir. Unu ölçerken kaşıkla kepçeyle doldurmak yerine, ölçü kabınıza direkt olarak dökerek ölçüm yapmanızı öneririz. Bu sayede fazla un kullanmaktan kaçınabilirsiniz.