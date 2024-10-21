Kabarması İçin Kek Kalıbına Sürmek Yeterli! Kek Dağ Gibi Kabarıyor
Kabaran kek yapmak için aklınızda bulunması gereken tüyo. İşte lezzetli kek yapmanın en kolay yolu
Livapastacilik.com'da paylaşılan içeriğe göre, Unu elemek ve unu ekledikten sonra mikser yerine tahta bir kaşık ile havalandırarak keki karıştırmak kabaran bir kekin en önemli püf noktası.
Kek Pişirirken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Püf Nokta
Kek kalıbını yağlamak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı un karışımını kullanabilirsiniz.
1. Malzemelerin Oda Sıcaklığında Olması
Kek yaparken kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekinizın daha kabarık ve lezzetli olmasını sağlar. Bu nedenle, yumurta, tereyağı, süt ve diğer malzemeleri buzdolabından çıkardıktan sonra bir süre oda sıcaklığında bekletmeyi unutmayın.
2. Unu Doğru Ölçmek
Kek tariflerinde belirtilen un miktarını doğru bir şekilde ölçmek oldukça önemlidir. Unu ölçerken kaşıkla kepçeyle doldurmak yerine, ölçü kabınıza direkt olarak dökerek ölçüm yapmanızı öneririz. Bu sayede fazla un kullanmaktan kaçınabilirsiniz.
3. Kek Harcını Fırın Tepsisine Dökmeden Önce Isıtma
Kek harcını fırın tepsisine dökmeye geçmeden önce fırın tepsisini önceden ısıtmanız, kekinizin altının daha güzel kızarmasını sağlar. Ayrıca, kekinizin daha iyi kabarmasına da yardımcı olacaktır.
4. Kekin Pişme Süresini Kontrol Etme
Kek pişerken sürekli fırının önünde beklemek yerine, pişme süresini kontrol etmek için fırınınızın camına bakabilirsiniz. Kekin üstü kızardığında ve kürdan testi yapıldığında kuru çıkıyorsa, kekiniz pişmiş demektir.
5. Kekin Dinlenme Süresi
Kek piştikten sonra hemen kesip servis yapmaktan kaçının. Kekin dinlenmesi için bir süre beklemek, kekinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Genellikle 15-20 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.