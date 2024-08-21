Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış

Belki de daha önce denediğiniz poğaçalarınızın kabarmadığı veya hızla söndüğü durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, çünkü poğaça yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay ve keyifli bir süreç olabilir.

İşin sırrı, doğru malzemeleri kullanmak ve doğru teknikleri uygulamaktan geçiyor.

Kabaran ve sönmeyen poğaça yapmak aslında oldukça kolaydır. Bu lezzetli tarif için gerekli malzemeler ve adımlarla birlikte aşçıların nasıl yaptığını inceleyelim.

Malzemeler:

- 1 su bardağı ılık süt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket instant maya

- Yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı un