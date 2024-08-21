Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
Bugün sizlere kabaran ve sönmeyen poğaça yapmanın kolay yolu hakkında bilgi vereceğiz.
Belki de daha önce denediğiniz poğaçalarınızın kabarmadığı veya hızla söndüğü durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, çünkü poğaça yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay ve keyifli bir süreç olabilir.
İşin sırrı, doğru malzemeleri kullanmak ve doğru teknikleri uygulamaktan geçiyor.
Kabaran ve sönmeyen poğaça yapmak aslında oldukça kolaydır. Bu lezzetli tarif için gerekli malzemeler ve adımlarla birlikte aşçıların nasıl yaptığını inceleyelim.
Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
- Yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı un
Yapılışı:
1. Derin bir karıştırma kabında ılık süt, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker, tuz ve instant mayayı güzelce karıştırın.
2. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.
3. Hamurun üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın.
4. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
5. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam, çörekotu gibi isteğe bağlı malzemelerle süsleyin.
6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.