Kabak Tatlısını Lokum Gibi Yapan Yöntem: Asla Erimiyor, Tüketen Tadına Doymuyor

LEZZETİ ARTTIRAN PÜF NOKTALAR

Tahin Kullanımı: Servis sırasında tatlının üzerine tahin eklemek, şekerin yoğun tadını dengeler ve tatlıya eşsiz bir aroma katar. Ceviz ise hem lezzeti hem de besin değerini artırır.

Şerbeti Çekmesi İçin Küçük Dokunuşlar: Pişirmeden önce kabakların üzerine bıçak veya çatal yardımıyla küçük delikler açabilirsiniz. Bu yöntem, kabakların şerbeti içine çekmesini sağlar ve daha yoğun bir tat elde etmenize yardımcı olur.

AFYONKARAHİSAR’IN ÖZGÜN LEZZETİ

Afyonkarahisar mutfağında kabak tatlısı, bu püf noktalar sayesinde kıvamını koruyarak lokum gibi pişer. Siz de bu yöntemlerle tatlınızı hazırlayarak geleneksel lezzeti mutfağınıza taşıyabilirsiniz.