Kabak Tatlısına Lezzet Katan Tüyo! Tatlınız Bu Pişirme Sırrıyla Erimiyor
Kabak tatlısı pişirirken bilmeniz gereken tüyo. Kabak tatlısı böyle hazırlanırsa asla erime sorunu oluşmuyor.
Kabak tatlısı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tatlı, özellikle kış aylarında sıkça tüketilmektedir. Kabak tatlısının yapımı oldukça kolaydır ve evde rahatlıkla hazırlanabilir.
Kabak tatlısı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi olması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir.
Evde Kabak Tatlısı Yaparken Kullanmanız Gereken Tarif
MALZEMELER
Kabak Tatlısı İçin:
2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
3 su bardağı toz şeker
Üzeri İçin:
1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)
1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)
Kabak Tatlısının Hazırlanışı
Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içindeki çekirdekleri bir bıçakla sıyırarak çıkartın.
Kabağın düz kısmını tahtaya sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımları bıçakla soyun.
İyice temizlenen kabakları dilimlere kesin. Dilediğiniz boyutlarda keserek pişirebilirsiniz. Daha büyük dilimler yaparsanız pişme süresi de daha uzun olacaktır.
Kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece tezgahta bekletin.
Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabakları ocağa alın.
Kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar yaklaşık 30-50 dk kontrollü olarak pişirin. Kabaklara küçük bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Pişen kabakları bir borcama alın. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis edin
AFİYET OLSUN!