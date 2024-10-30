Kabak Tatlısına Lezzet Katan Tüyo! Tatlınız Bu Pişirme Sırrıyla Erimiyor

Kabak tatlısı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tatlı, özellikle kış aylarında sıkça tüketilmektedir. Kabak tatlısının yapımı oldukça kolaydır ve evde rahatlıkla hazırlanabilir.

Kabak tatlısı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi olması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir.

Evde Kabak Tatlısı Yaparken Kullanmanız Gereken Tarif

MALZEMELER



Kabak Tatlısı İçin:

2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)