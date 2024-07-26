Japonya'da Evli İnsanlar Neden Ayrı Yataklarda Uyuyor? Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı

Genellikle, yalnız uyuyan çiftlerin birbirinden uzaklaşacağı ve bu süreklilikle işlerin boşanmaya kadar gidebileceği görüşleri çok yaygın olsa da Japonların bu konuya bakış açısı oldukça farklı.

Uykuya inanılmaz derecede değer veren ve uyurken horlama, yatağın bir köşesinde büzüşüp kalma, tekme atma veya battaniyenin üzerinden kayması gibi sebeplerle rahatsız edilmekten katiyen hoşlanmayan Japonlar, en çok bu sebepten farklı yataklarda uyumakta.