Japonya'da Evli İnsanlar Neden Ayrı Yataklarda Uyuyor? Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı
Her toplumun ve kültürün kendine has davranışları bulunuyor. Bunların içinde en tuhaf görünenlerden biri de, Japonya'da çiftlerin ayrı yataklarda uyuyor olması. Birçok topluma göre oldukça tuhaf görünen bu davranışın altında çok farklı bir neden yatmakta.
Evli çiftler arasındaki ilişkinin sağlıklı olduğunu gösteren en temel detaylardan biri de düzenli olarak aynı yatakta uyuyor olmalarıdır.
Öyle ki bu durum Türkiye gibi toplumlarda "Aynı yastığa baş koymak" ifadeleri ile atasözü haline gelmiştir. Ancak Batı dünyanın önemli bölümünde sıradan hatta oldukça gerekli görülen bu durum, Japonya'da sıra dışı olarak görülmekte. Japonya'da evli çiftlerin yaşam alışkanlıkları, diğer kültürlere göre oldukça önemli farklılıklar içeriyor.
JAPON ÇİFTLER NEDEN AYRI YATAKLARDA UYUYOR?
Çalışkanlıkları ile bilinen Japonlar, disiplinli tavırlarını yalnızca iş hayatlarına değil sosyal yaşantılarına da taşıyor. Bu nedenle uykuya aşırı değer veren Japon toplumunda, zamanla evli çiftler arasında ilginç bir rutin oluştu.
Japonya'da yaşayan evli çiftleri ayrı yataklarda uyumaya iten birçok faktör bulunuyor. Her şeyden önce dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan Japonya'da iş dünyası 7 gün 24 saat akış halinde. Bu durum Japonya'da çok farklı mesai saatlerinin ortaya çıkmasına neden olurken, milyonlarca evli çiftin mesaileri gece ve gündüz olarak ayrılıyor.
Bu nedenle eşlerden birinin çalıştığı saatler, bir diğerinin uyku saatlerine denk geliyor. Bu durumdan ötürü çiftler, birbirlerini rahatsız etmemek adına farklı yataklarda uyumayı tercih ediyor.
EVLİ İNSANLARIN YALNIZCA YÜZDE 29'U AYNI YATAKTA UYUYOR
Japonya'da yaşayan evli çiftleri kapsayan bir araştırmaya göre, evli insanların yalnızca %29’u aynı yatakta yatıyor ve bu çiftlerin %47’si 20’li yaşlarındayken, %14’ü 60’lı yaşlarında. Aynı zamanda bu karı-kocaların %39’u aynı odada uyumaktayken, %30’u geceyi ayrı odalarda geçiriyor.
AYRI UYUMA SEBEPLERİNDEN BİRİ DE BEBEKLER
Yapılan bilimsel araştırmalara göre çocukların, anneleri ile birlikte uyumaları onların uyku ve sağlık düzenini destekliyor.
Ayrıca anne ve bebeğin geceleri uykularındaki birlikteliğinin, ani bebek ölüm risklerini de azalttığı biliniyor. Japon anneler de bu doğrultuda çocuklarıyla birlikte uyuyor ve eşleri geceyi onlardan ayrı bir yerde geçiriyor. Yine bu uyku düzeni ileride çocukların daha yüksek benlik saygısı geliştirmelerine, daha bağımsız bir kişiliğe sahip olmalarına ve okulda çok daha yüksek bir başarı yakalamalarına katkı sağlıyor.
Genellikle, yalnız uyuyan çiftlerin birbirinden uzaklaşacağı ve bu süreklilikle işlerin boşanmaya kadar gidebileceği görüşleri çok yaygın olsa da Japonların bu konuya bakış açısı oldukça farklı.
Uykuya inanılmaz derecede değer veren ve uyurken horlama, yatağın bir köşesinde büzüşüp kalma, tekme atma veya battaniyenin üzerinden kayması gibi sebeplerle rahatsız edilmekten katiyen hoşlanmayan Japonlar, en çok bu sebepten farklı yataklarda uyumakta.