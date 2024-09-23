Japonların Uzun Yaşam Sırrı Bu Sebzede Saklı! Yiyen 100 Yaşına Kadar Yaşıyor, Hastalıklara Karşı Koruyor
Sağlıklı yaşam şekilleri ve uzun ömürleri ile dikkat çeken Japonlar, tükettikleri besinlerle 100 yaşını aşkındır yaşıyor. Japonların uzun yaşama sırrı ise o besinde saklı. İşte Japonların favorisi hem leziz hem de sağlıklı mucize sebze ve faydaları…
Kaynak: Haber Merkezi
Tatlı mor patatesten en çok verimi almak için çiğ olarak rendeleme yöntemi ile tüketmek ya da smoothie'ler içerisine katmak gerekir. Buharda pişirme tekniği de bu besin kaynağının besleyici etkilerini güvenle sunmasına yardımcı olur.
Tatlı mor patates, sağlık açısından pek çok faydası olan mucizevi bir kök sebze olmakla beraber özellikle Japonların mutfaklarında sıklıkla tüketiliyor.
İşte Tatlı Mor Patatesin Sağlığa Faydaları:
Yüksek Antioksidan İçeriği: Tatlı mor patates, antosiyaninler gibi güçlü antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerden koruyarak iltihaplanmayı azaltır ve kansere karşı koruyucu olabilir.
Cilt Sağlığını Destekler: İçeriğindeki beta-karoten, cildin yenilenmesine yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca cilt hücrelerini koruyarak daha sağlıklı bir görünüm sağlar.
Göz Sağlığını Korur: A vitamini öncüsü olan beta-karoten, göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi göz rahatsızlıklarının riskini azaltır.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçerdiği C vitamini sayesinde tatlı mor patates, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.
Kan Şekerini Dengeler: Lif açısından zengin olması, tatlı mor patatesin kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde diyabet riski taşıyan ya da diyabet hastası bireyler için de sağlıklı bir seçenek olabilir.
Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Yüksek lif içeriği ile tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolünü destekler. Düşük kalorili ve düşük yağ içeriği sayesinde sağlıklı kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kemik Sağlığını Destekler: Kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan tatlı mor patates, kemik yoğunluğunu artırabilir ve osteoporoz riskini azaltabilir.
TATLI MOR PATATES NASIL TÜKETİLMELİ?
Tatlı mor patatesi fırınlayarak, çorbalarda, püre olarak veya tatlı tariflerinde kullanabilirsiniz. En iyi besin değerini korumak için aşırı pişirilmemelidir.
Öte yanda çiğ olarak rendelenip smoothie’lere eklenebilir veya buharda pişirilerek tüketilebilir.